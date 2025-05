Maggioranza in crisi e ai ferri corti 

La maggioranza non si squaglia sotto il primo sole rovente ma si spacca ufficialmente in tre. Da una parte Psd’Az, Oristano al centro e Forza Italia; dall’altra Fratelli d’Italia e Udc e infine i 4 consiglieri “ribelli” degli azzurri. A due mesi e mezzo dal ritiro delle deleghe dell’assessore di FI, Luca Faedda, da parte del sindaco le segreterie politiche si sono incontrate due sole volte, facendo dire a Massimiliano Sanna che si era a un passo dalla fine della crisi (correva il primo aprile). Da ieri invece la “frattura” in maggioranza diventa ufficiale. Forza Italia, Partito sardo d’Azione e Oristano al centro affidano ad un comunicato congiunto il messaggio che segna il passaggio dalla crisi strisciante alla frattura politica conclamata. Comunicato che viene letto freddamente dai partiti alleati mentre i 4 “ribelli” azzurri neppure ne conoscevano l’esistenza. E ieri in Consiglio comunale il sindaco ha pensato di non commentare malgrado le richieste della minoranza.

La frattura

«L’azione di governo, finora portata avanti con serietà, coerenza e responsabilità, continuerà a essere sostenuta con la medesima determinazione da parte dei nostri gruppi, nella convinzione che l’interesse primario rimanga quello della buona amministrazione e del benessere della comunità», si legge nella nota dei tre partiti. Dopo la scontata premesse, si entra nel merito: «I gruppi consiliari firmatari di questo documento ribadiscono la necessità del rispetto pieno e leale degli accordi che hanno dato vita alla nascita della coalizione e precisano come sia inaccettabile qualsiasi veto sui nomi indicati dai partiti per ricoprire incarichi di Giunta. Riteniamo doveroso che venga riconosciuta a ciascuna forza politica la propria rappresentanza nell’esecutivo, proporzionalmente al contributo apportato dalla stessa per l’elezione del primo cittadino».

Puntualizzazione che fa riferimento esplicito alla partita, ancora aperta, sul nome di Luca Faedda, l’assessore sospeso e il cui rientro è stato richiesto dal segretario provinciale di Forza Italia, Giovanni Mascia.

Azzurri divisi

In calce nessuna firma ma è evidente che per gli azzurri la condivisione sia tutt’altro che unanime. «Non ne sapevamo nulla», conferma Gianfranco Licheri parlando per conto anche di Paolo Angioi, Valeria Carta e Davide Tatti.

Il documento quindi è stato condiviso dal consigliere Francesco Pinna, dai sardisti Gianfranco Porcu e Gian Michele Guiso e dagli esponenti di Oristano al centro, Giuliano Uras e Roberto Pisanu.

Il partito del sindaco

Il commissario cittadino dei Riformatori, Andrea Santucciu, invoca il rispetto delle intese originarie. «Quando esiste un documento condiviso da tutte le forze politiche della coalizione, mai messo in discussione e anzi confermato in due distinti tavoli di maggioranza, è evidente che quel documento conserva piena validità. I Riformatori sono abituati a mantenere la parola data e non intendono interferire nelle dinamiche interne degli altri partiti alleati».

Udc e FdI

Posizione univoca per Udc e Fratelli d’Italia, non proprio in linea con quella degli altri 3 partiti. «Chi ha generato l’impasse risolva i suoi problemi interni che minano la credibilità di questa coalizione - l’invito del coordinatore cittadino di FdI, Fulvio Deriu - Il nostro partito ha demandato al sindaco ogni decisione per risolvere quanto si sta verificando, fiduciosi che trovi la giusta sintesi all’interno dei partiti della coalizione. Rinnoviamo il nostro sostegno al primo cittadino, evitando qualsivoglia ingerenza che, ad ogni modo, sarebbe deleteria per una corretta valutazione di merito e per la stabilità di questa maggioranza».

Sulla stessa lunghezza d’onda il commissario provinciale Udc, Michele Piredda: «Il problema è tutto interno ad un partito. Forza Italia dica con chiarezza se vuole andare avanti con dodici voti o se vuole mandare a casa il sindaco. Ognuno si assumerà le sue responsabilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA