Maggioranza in balìa dei dissidenti 

Gianfranco Licheri, Paolo Angioi e Davide Tatti non hanno messo nero su bianco la loro dichiarazione di formale adesione alla maggioranza “senza contropartite”, come richiesto dal tavolo politico riunito venerdì scorso. Fratelli d’Italia, Udc, Psd’Az, Sardegna 20Venti e Forza Italia, dal canto loro, hanno tirato il freno a mano davanti al cosiddetto “patto di legislatura” che avrebbe dovuto consolidare il ruolo del primo cittadino e della sua squadra di governo per i prossimi quattro anni. «Il documento, che al momento è una bozza, è stato condiviso nella sostanza - minimizza il sindaco Sanna - è legittimo un passaggio all’interno dei partiti. Certo, l’auspicio è che venga sottoscritto da tutti». Tutti o nessuno, appunto: è l’indirizzo proposto da Psd’Az e Sardegna 20Venti, pronti ad andare avanti anche con soli tredici voti. Scudo Crociato e Fratelli d’Italia, invece, ci vanno coi piedi di piombo.

Uniti a parole, un po’ meno nei fatti. Bastassero le dichiarazioni d’intenti a scansare gli equivoci sulla tenuta della maggioranza, Massimiliano Sanna sarebbe in una botte di ferro. I partiti che lo hanno portato all’elezione gli ribadiscono il sostegno e altrettanto fanno i tre consiglieri che, lasciati i rispettivi simboli, hanno creato il gruppo misto Prospettiva Aristanis. Né gli uni né gli altri, però, hanno finora concretizzato l’impegno con una firma.

Le posizioni

I partiti

«Rappresento un coordinamento cittadino che è composto da undici persone, siamo un partito strutturato - chiarisce Fulvio Deriu (FdI) - ora che è stata definita la linea, è necessario che io la condivida con il partito. Non si può chiudere il ragionamento in maniera così repentina, non siamo abituati a firmare documenti e poi fare passi indietro». Sulla fiducia al sindaco, Deriu è più che esplicito: «Il sindaco può dormire su sette guanciali - afferma - siamo in maggioranza senza sfumature, non abbiamo mai creato incidenti di percorso. Ma siamo consapevoli che governare in tredici fino a fine mandato sia rischioso, è come giocare a una roulette russa». FdI non chiude completamente la porta ai tre consiglieri del gruppo misto. «Dobbiamo capire perché siamo arrivati a questa situazione e cercare di arginare il problema, valutando gli effetti futuri delle singole scelte» conclude. In sintonia il segretario cittadino Udc Michele Piredda. «Nessun dubbio sul sostegno ma non si possono ignorare i rischi che comporta lasciare fuori il gruppo misto».

Gli scenari

Sull’azzeramento di Giunta ed enti di sottogoverno ipotizzato da Prospettiva Aristanis nessuno dei partiti è disposto a trattare. Il compromesso sarebbe l’ingresso in Giunta a spese di uno dei sette assessori. Qualcuno azzarda calcoli matematici: la poltrona del vicesindaco Luca Faedda costerebbe un solo consigliere, ma ne farebbe guadagnare due alla maggioranza. Per ora fantapolitica. Intanto, oggi, nuovo tentativo al Consorzio industriale per l’elezione (sollecitata dagli uffici regionali) del presidente. Sarà, con tutta probabilità, una nuova fumata nera con i due candidati Giorgio Mastino, delegato del Comune in quota a Sardegna 20Venti, e Gianluigi Carta, espressione degli imprenditori, in perfetta parità.

