Maggioranza, fumata nera dal vertice 

Talmente urgente che alla fine non hanno deciso: fumata nera dal vertice di maggioranza. Dopo mesi di tensioni ieri il sindaco è riuscito nell’impresa di riunire i vertici locali dei partiti di centrodestra per trovare una soluzione a una crisi che si trascina da luglio 2024. «È stato un confronto interlocutorio, sereno, dal quale è emersa la necessità di calendarizzare un nuovo incontro. I partiti hanno rinnovato l’impegno a operare con spirito di lealtà e hanno confermato la fiducia all’attuale amministrazione», il comunicato di Massimiliano Sanna dopo un’ora di discussione.

Il vertice

Attorno al tavolo Giovanni Mascia (Forza Italia), Marcello Serra (Psd’Az), Giuliano Uras (Oristano al centro), Fulvio Deriu e Paolo Pireddu (FdI), Michele Piredda (Udc), Andrea Santucciu e Claudio Pinna (Riformatori). Il punto è sempre il solito: vale ancora l’accordo firmato poco meno di tre anni fa per la spartizione delle poltrone? «Sì, vale», è stata la risposta dei partecipanti. E siccome vale; e siccome la crisi arriva dai 4 consiglieri “ribelli” di Forza Italia che da 8 mesi chiedono un rimpasto in Giunta (forti del fatto che con il loro ingresso in FI il partito è diventato il primo della maggioranza) e la testa dell’assessore Luca Faedda (tre giorni fa dimesso dal sindaco); e siccome oggi a Bosa c’è il senatore Maurizio Gasparri, che per gli azzurri in Italia si occupa di Enti locali, e con lui il segretario regionale Pietro Pittalis, ecco che la richiesta di Mascia, accolta da tutti, è stata quella di rinviare la decisione. Prossimo appuntamento: primo aprile.

La stampella

Una cosa è certa, senza i 4 consiglieri ex azzurri (Valeria Carta, Gianfranco Licheri, Paolo Angioi e Davide Tatti), espulsi dal partito dal segretario provinciale (un rosso che però loro contestano) la maggioranza non è tale: si arriva a 12 (sindaco compreso). Il 13esimo voto potrebbe arrivare dal civico Sergio Locci, che a giugno 2022 era uno dei candidati sindaco (quindi anche contro Sanna) salvo poi correre alle ultime Regionali con il partito del primo cittadino. Locci siede in minoranza ma ha quasi sempre votato con la maggioranza, fedele al mantra «Va bene tutto tranne un commissario», convinto quindi che un dirigente nominato dalla Regione per traghettare un Comune alle elezioni (a Oristano si potrebbero svolgere tra un anno) sia il male assoluto.

Il nodo

Se in 33 mesi anni di mandato il sindaco ha vissuto più momenti di crisi che di tranquillità un problema, vero, esiste. Che non può essere liquidato prendendo tempo. Il nodo va sciolto: imbarcare in maggioranza i 4 “ribelli” che vogliono avere due assessorati o vivacchiare sino a quando sarà possibile? Sanna, che di questa crisi ne ha parlato alla città solo in un video registrato nella sua stanza, ripete concetti espressi a luglio 2023 quando dopo una crisi si dimise per poi ritornare in sella «nell’interesse supremo della città e con senso di responsabilità». «Agiamo per il bene di Oristano» e «Attraversiamo una situazione politica complessa», ha sottolineato. Che la situazione sia diventata complessa a furia di sottovalutarla (da luglio l’ex capogruppo azzurro chiede un rimpasto) è finalmente acclarato. Che si agisca per il bene della città invece è tutto da dimostrare. ( m. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA