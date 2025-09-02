VaiOnline
Siniscola
03 settembre 2025 alle 00:29

Maggioranza, forti tensioni sulla Provincia 

Il silenzio pesa come un macigno sulla maggioranza consiliare di centrodestra a Siniscola. Dopo l’annuncio del sindaco Gian Luigi Farris di correre come consigliere a sostegno di Giuseppe Ciccolini (Pd) nella sfida per la presidenza della Provincia in aperta polemica con i vertici politici territoriali (“ci hanno snobbato”) il quadro locale ha reagito con tensioni nella coalizione che lo sostiene aprendo scenari incerti per la tenuta della Giunta. Sebbene le indiscrezioni parlino di clima disteso, da 4 giorni la maggioranza lavora a un documento unitario per ricomporre le fratture, ma la riflessione che all’inizio doveva durare 48 ore si è trasformata in un’attesa snervante. Dietro le quinte, le diplomazie interne provano a evitare una crisi al buio che potrebbe travolgere l’amministrazione. Intanto, il silenzio resta: eloquente, carico di tensione e di possibili strappi politici. (f. u.)

