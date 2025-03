Maggioranza, esplode il caso Faedda 

L’attenzione ora è tutta proiettata al vertice del primo aprile, sebbene la nuova data scelta per tentare di allontanare i venti di crisi che soffiano sempre più forti in maggioranza suoni quasi beffarda. Dopo il vertice infruttuoso di giovedì, Massimiliano Sanna riunirà nuovamente le segreterie dei partiti che compongono la coalizione, con quale asso nella manica è difficile dirlo.

Sarà un fine settimana di fitte interlocuzioni tra i partiti che da una parte hanno ribadito l’inviolabilità del patto pre-elettorale, dall’altra sono ben consapevoli che, se si vuole portare avanti la consiliatura, in qualche direzione bisogna pur muoversi.

Sospensione-revoca

Finora l’unico passo compiuto è quello del primo cittadino che, spiazzando tutti (o quasi), martedì ha sollevato dall’incarico l’assessore alla Cultura e bilancio, Luca Faedda. «Dal punto di vista amministrativo è una revoca, politicamente è una sospensione in attesa di un chiarimento con Forza Italia nel tavolo politico, necessaria a garantire l’azione e l’agibilità dell’Ente in un momento in cui ci sono scadenze amministrative», ribadisce quando gli si domanda per quale motivo abbia revocato (il decreto ufficiale pubblicato all’Albo pretorio martedì scorso parla chiaro d’altronde) le deleghe a un esponente dell’Esecutivo che non è mai stato messo in discussione dal suo partito, Forza Italia.

«Piena fiducia»

Anzi, il segretario regionale, Pietro Pittalis, e quello provinciale, Giovanni Mascia, hanno sempre ribadito «piena fiducia al loro delegato».

Una contraddizione evidenziata nell’ultima seduta del Consiglio comunale anche dal civico indipendente, Sergio Locci: «Il sindaco ha sollevato dall’incarico l’assessore Faedda senza che mai sia stata proferita una nota di negatività nei sui confronti dal punto di vista politico. Non è stato presentato nessun atto di sfiducia nei suoi confronti da parte del suo partito che aveva pieno titolo di gestire in forma autonoma e responsabile i rapporti politici all’interno della maggioranza. Significa riscrivere la grammatica della politica perché è un’azione nata al di fuori del contesto proprio della vita amministrativa».

Nessun precedente

Effettivamente trovare un precedente non è cosa semplice: i valzer di poltrone non sono mancati nelle ultime consiliature ma mai a seguito di un atto d’imperio del primo cittadino.

Durante il mandato di Guido Tendas i cambi furono tre: due a seguito di dimissioni (Filippo Uras, sostituito da Gianluca Mugeddu e Salvatore Scintu, mai rimpiazzato), uno per accordi interni alla civica Noior, con Emilio Naitza subentrato a Peppino Marras.

Più movimentata la consiliatura di Andrea Lutzu, della quale Sanna è stato il vicesindaco. Per motivi personali avevano abbandonato (volontariamente) il tavolo della Giunta Gianna De Lorenzo, Francesca Loi e successivamente Dora Pinna.

Su richiesta dei rispettivi partiti, invece, erano stati fatti accomodare all’uscita di palazzo Campus Colonna Federica Pinna e Riccardo Meli. Per avvicendamenti prestabiliti erano usciti di scena anche Stefania Zedda e Pupa Tarantini.

Più contestato infine l’addio del sardista Gianfranco Sedda, necessario per far spazio ad una quota rosa, ma in quell’occasione a placare gli animi della maggioranza era intervenuto l’allora presidente della Regione, Christian Solinas. Mai, in ogni caso, si è trattato di una presa di posizione del sindaco, come invece nel “caso Faedda”.

