Maggioranza e opposizione sono di nuovo ai ferri corti 

Maggioranza e opposizione ai ferri corti dopo la parentesi del dimensionamento scolastico a Sant’Antioco.

In particolare, il sindaco Ignazio Locci e la capogruppo di opposizione Ester Fadda, non risparmiano critiche reciproche. «Da parte dell’opposizione in tutta questa vicenda non è arrivata la proposta - dice Ignazio Locci - non hanno partecipato al confronto politico se non con la normale contrapposizione. Una "trombonata” fatta da loro che non hanno avuto rapporto costruttivo con enti e istituzioni. Hanno dato un cattivo esempio di violenza, di arroganza e prevaricazione. Questo è ciò che hanno trasmesso ai ragazzi. Sono rimasti ben lontano dalla proposta mentre ai noi interessa risolvere i problemi e dare risposte per gli interessi pubblici. Noi ne usciamo con la giusta determinazione, il giusto ascolto e la forza della mediazione». Tra riunioni e botta e risposta, l’argomento è di dominio pubblico. Non più la scuola ma lo scontro politico. «A dirla tutta mi sono dovuta difendere dall’atteggiamento aggressivo del sindaco verso di me mentre esercitavo il mio ruolo di consigliere comunale - ribatte Ester Fadda - la violenza l’ho subita io da parte sua perché più volte ha cercato di mettermi a tacere dandomi della prevaricatrice. Questa volta il suo decisionismo unilaterale ha segnato una sconfitta importante: ha dovuto ritirare 2 delibere ed è ritornato sui suoi passi. La sua maggioranza, abbiamo dedotto che è d’accordo con lui perché ogni volta alza la mano per votare, ma non parla».

