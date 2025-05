Maggioranza e opposizione ai ferri corti 

«Un’amministrazione che non risolve i problemi perché troppo concentrata nell’organizzare e documentare eventi». Nuova puntata dello scontro tra “Noi per Domusnovas” e sindaca, invitata dal gruppo di minoranza a dare «risposte chiare e dirette» e a risolvere il problema del riscaldamento alle scuole medie e quello degli avvisatori luminosi da tempo non accesi sui dossi rialzati nelle strade. Temi già oggetto di un precedente e duro botta e risposta. Sui riscaldamenti, Noi per Domusnovas ricorda che «nel 2018-19, quando Isangela Mascia era all’opposizione, movimentò i genitori e gridò allo scandalo mentre ora quello dei riscaldamenti non appare più un problema». In risposta ai contrasti precedenti sulle assenze in Consiglio comunale, il gruppo pubblica anche un elenco (poco chiaro) delle assenze degli assessori nelle riunioni di Giunta per poi evidenziare che «assessori e sindaca sono indennizzati anche quando sono assenti». Pronta la replica della sindaca: «Sarà il responsabile di servizio a decidere se e quando ripristinare i segnali luminosi sui dossi rialzati i quali, rispettando le velocità, sono ben visibili e opportunamente segnalati». Sul problema riscaldamenti la sindaca allarga le braccia: «Avevo già detto che in tutte le aule sono garantiti i 21 gradi previsti dalla legge, la domanda posta è incomprensibile». Infine sulle assenze in giunta: «Va da sé che la macchina amministrativa non si ferma per sporadiche assenze degli assessori, grave invece mancare in Consiglio comunale e poi chiedere conto, come spesso accade, di temi già sviscerati nelle sedute».

RIPRODUZIONE RISERVATA