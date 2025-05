Maggioranza, è iniziata la fase due Da Deriu un consiglio a Todde: «Governi con metodo collegiale» 

D’ora in poi le scelte dovranno essere condivise. All’indomani della direzione di Oristano, il Pd ribadisce le sue posizioni nei confronti della governatrice Alessandra Todde. È una fase nuova, non c’è dubbio. Lo conferma il presidente del gruppo in Consiglio regionale Roberto Deriu. «La seconda fase della legislatura inizia con un rinnovato impegno sui temi di contenuto», ha spiegato ieri, «d'altro canto però, in chiave politica, è necessario precisare che la presidente della Regione deve guidare la maggioranza attraverso una modalità collegiale». Cioè, deve fare quello che non ha fatto in occasione della delibera di nomina dei commissari delle aziende sanitarie. Il Pd era contrario, e l’ha fatto presente invano. Ora, per evitare che lo strappo si trasformi in uno squarcio, bisognerà evitare che si ripetano situazioni simili. Già a partire dai prossimi provvedimenti in discussione. «C’è la sanità, norme importanti sull’edilizia – prosegue Deriu – abbiamo insomma da riconsiderare l’intera politica economica della Regione, e ora che i conti sono in ordine, chiediamo che questo venga fatto con celerità».

A Oristano era stato molto diretto Antonio Solinas, presidente della quinta commissione: «Confermiamo la scelta politica di appartenenza al Campo largo, ma credo che dopo un anno sia arrivato il tempo di fare una chiarezza di fondo». Ugualmente Camilla Soru, presidente della commissione Cultura: «Stiamo vivendo una situazione di difficoltà, di attrito tra il Pd e la presidente Todde, non possiamo far finta che non sia così». E ieri Deriu ha spiegato che auspicare una maggiore collegialità «non significa comunque rompere i rapporti, né incrinare la fiducia che invece ispira il Partito democratico nei confronti della maggioranza e della presidente». Concetti simili a quelli espressi dal segretario uscente Piero Comandini: «È necessario rilanciare l’azione della Giunta», uno dei passaggi del suo intervento.

Adesso, gli sforzi saranno concentrati sui temi della salute, «perché il tema non può essere appannaggio di un solo partito», in attesa che passino i sei mesi di commissariamento delle aziende sanitarie. Ma anche sulle leggi prossime all’approdo in Aula come il Salva casa.

Riecco il Question Time

Intanto Comandini, che intende dedicare tutte le sue energie al ruolo che ricopre in Consiglio regionale, ha deciso di reintrodurre i question time. Già dalla seduta in programma martedì 27 maggio alle 10.30. L’ultima volta lo strumento parlamentare era stato utilizzato nel settembre 2021, per dare risposta immediata alle numerose interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri. Ieri in conferenza dei Capigruppo è stato deciso che al question time sarà dedicata una seduta ogni ultimo martedì del mese. Il Consiglio è stato convocato anche per mercoledì 28 maggio. All’ordine del giorno alcune mozioni, tra cui quella di Umberto Ticca (Riformatori) sull’autonomia differenziata e l’urgenza di adottare le norme di attuazione dello Statuto finalizzate a rafforzare la competitività della Sardegna”, e quella di Sebastian Cocco (Uniti con Todde) a sostegno del sistema universitario della Sardegna attraverso una ricognizione coordinata delle risorse pubbliche regionali. (ro. mu)

