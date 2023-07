Maggioranza divisa, collegato nel caos L’Aula slitta ancora 

I tentativi di snellire il testo del collegato non sono andati a buon fine. In pratica non è cambiato nulla: ci sono ancora ottantotto articoli e 820 emendamenti da discutere. Ieri i capigruppo di entrambi gli schieramenti hanno provato a fare sintesi con l’obiettivo di stralciare dal disegno di legge le parti meno importanti e comprendere solo le norme prioritarie: urbanistica, enti locali e sanità. Senza successo. E subito dopo la commissione Bilancio presieduta da Stefano Schirru ha deciso all’unanimità di affidare direttamente all’Aula l’esame delle proposte di modifica, mentre la seduta del Consiglio in programma per oggi è stata rinviata a martedì prossimo alle 10.

L’accordo non è stato raggiunto perché in maggioranza c’è chi non intende rinunciare a discutere il pacchetto completo. Tra gli oltre cento emendamenti della Giunta, ce ne sono tanti degli assessori leghisti all’Agricoltura e ai Lavori pubblici, Valeria Satta e Pierluigi Saiu. Anche per questo, ieri il Carroccio ha manifestato forte contrarietà a eliminare o far slittare parti del testo. E alla fine si è deciso di rinviare il problema all’Aula. Intanto, è diventato concreto il rischio che non sia sufficiente la prima metà di agosto per arrivare al via libera finale. Il motivo è legato alla mole del disegno di legge, ma soprattutto alla natura di alcuni emendamenti che potrebbero impegnare l’Assemblea più del previsto. Per esempio, ce ne sono due dell’opposizione sul nuovo stadio del Cagliari: uno dei Progressisti (prima firma Francesco Agus) che dell’accordo di programma Regione-Comune di Cagliari mira a salvare solo la realizzazione dell’impianto, un altro di Cesare Moriconi (Pd) che direttamente autorizza il trasferimento al Comune dei 50 milioni necessari per avviare i lavori. Sono solo due, ma inevitabilmente avranno l’effetto di allungare l’iter di approvazione. Il problema è che la strada verso il via libera è disseminata di ostacoli come questo.

Confagricoltura: l’appello

Poi ci sono gli appelli di chi è rimasto inascoltato. «Non è stata inserita nel collegato la tanto attesa integrazione dei fondi da destinare alle aziende agricole, escluse quelle zootecniche già sostenute con altro intervento, riguardante i ristori sui danni causati dalla guerra in Ucraina non è stata inserita nel collegato», protesta il presidente regionale di Confagricoltura Paolo Mele. Che ora lancia un appello alla Giunta e a tutti i consiglieri a presentare un emendamento «che dia vera efficacia finanziaria alla copertura dei danni subiti dal comparto». (ro. mu.)

