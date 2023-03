Maggioranza divisa Azzerata la Giunta 

L’assessore al Bilancio e Lavori pubblici (anche vicesindaco) Giuseppe Langella disconosce il rendiconto spese ed entrate 2022 (anche se lo vota) e il primo cittadino di Golfo Aranci, Mario Mulas, azzera la giunta. È l’esito delle due sedute del Consiglio Comunale golfarancino dedicate al Bilancio. Due assessori, oltre a Langella anche il responsabile del Turismo, Luigi Romano, hanno lanciato bordate a Mulas, che in tarda mattinata ha risposto con un decreto che ritira tutte le deleghe. Mulas ha spiegato: «Ricorrendo alla seconda convocazione, abbiamo appena terminato una problematica riunione di Consiglio comunale in cui abbiamo approvato il bilancio preventivo. Evidenti criticità emerse nel corso della riunione impongono una approfondita riflessione che sarà meglio affrontare passando per un azzeramento totale delle deleghe. Mi accingo ad affrontare il confronto che scaturirà con la voglia di proseguire serenamente il mandato e il programma che gli elettori hanno scelto quattro anni fa. Ci sono le condizioni per andare avanti e faccio un appello a tutti». La situazione in realtà sembra compromessa. Langella ha detto di votare il bilancio per senso di responsabilità, aggiungendo però che disconosce i contenuti e le scelte di fondo del documento contabile. Il consigliere di opposizione, Andrea Viola, si è rivolto a Langella: «L'atto conseguente alla sua presa di posizione sono le dimissioni». Mulas ha anticipato tutti ritirando le deleghe. Romano ha parlato di “assenza di programmazione”. La sensazione è che in vista delle elezioni (primavera 2024) la maggioranza stia implodendo.

