Maggioranza divisa, assenze e malumori tra i consiglieri 

I consiglieri e gli assessori di “Carbonia avanti” non partecipano all’ultima riunione di maggioranza e il rumore degli scricchiolii si fa sempre più forte. La formazione politica che ha scelto di assentarsi è, infatti, il gruppo di maggioranza relativa che conta 5 consiglieri e due assessori. A questo va aggiunto che nella riunione qualcuno ha manifestato più di un malumore e, inoltre, la Giunta è priva di un assessore da circa due mesi.

Il capogruppo di “Carbonia Avanti”, Giacomo Floris, si tiene cauto: «Abbiamo preferito partecipare ad una riunione, già programmata, con i cittadini per ascoltare le loro necessità. La nostra è stata una scelta politica ma è normale e fisiologico che in una maggioranza si creino dei piccoli malumori. L’importante è volerli risolvere».

Su quali siano queste divergenze il consigliere non si è voluto sbilanciare. Da tempo è però noto che ci sono delle frizioni non risolte. Di recente un esponente del gruppo, Gianluca Arru, aveva espresso, ad esempio, delle perplessità sulla gestione politico-finanziaria della festa della birra e sull’esclusione della Pro Loco a vantaggio di un’associazione appena nata. Da non sottovalutare, poi, l’ipotesi che si voglia accelerare la verifica sull’operato dell’amministrazione e conseguentemente sugli equilibri interni. C’è poi chi le problematiche non le nasconde. Diego Fronterrè, primo degli eletti della lista del sindaco, afferma: «Non stiamo raggiungendo gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Molti cittadini si stanno lamentando. Dobbiamo dare dei segnali concreti come per esempio sospendere, almeno, il pagamento passi carrabili». Gli altri capigruppo preferiscono per il momento non esprimersi tranne Valentina Diaferia di “Sviluppo & ambiente” che fa notare come: «Le riunioni di maggioranza sono il luogo corretto dove poter esprimere i vari malumori e provare a risolverli. Ritengo l’astensione da questi incontri poco comprensibile».

