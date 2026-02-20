Maggioranza, crisi senza fine 

Mentre il Consiglio comunale di Arbus si avvia a votare il bilancio di previsione 2026-2028, la sopravvivenza della giunta di Paolo Salis resta appesa al confronto politico con “Arbus Protagonista”. Il gruppo autonomo di maggioranza, nato a ottobre, ha di fatto aperto una crisi che ancora lascia il governo in stallo e la cittadina del Linas col fiato sospeso. Che ci sia una crisi lo ammette da una parte il sindaco e dall’altro il suo vice, Simone Murtas, del gruppo opposto. «Per quel che mi riguarda – dice Salis – in Comune io ci sono tutti i giorni». E Murtas: «I risultati di un’amministrazione non si misurano con la presenza fisica». In mezzo la minoranza: «Politicamente il sindaco è stato sfiduciato, non ha più i numeri», dice il capogruppo Michele Schirru.

Muro contro muro

La spaccatura appare insanabile. Lo riconosco tutti i consiglieri, nessuno però è disposto a fare un passo indietro. Un doppio fronte che s’intreccia con l’attività amministrativa, seduta del Consiglio senza numero legale, Giunte a singhiozzo e in videoconferenza,. L’altro ieri il via libera solo per le operazioni in vista del referendum sulla Giustizia. L’ultimo nodo politico risale ai primi del mese, quando “Arbus Protagonista” – formato da Alessandro Pani, Annamaria Pili, Simone Murtas, Alessandra Peddis e William Collu – ha dato l’ultimatum al sindaco. «Per l’ennesima volta – racconta Pani – e nell’interesse del paese, abbiamo chiesto un incontro per verificare se ci sono le condizioni per proseguire o dimettersi. La risposta non c’è ancora. Se non dovesse arrivare, per l’approvazione del bilancio non ci saremo. Pronti a rimettere il mandato». E qui conteranno i numeri: senza i cinque fuoriusciti e con i cinque della minoranza, il bilancio non si vota. Dunque, salvo ripensamenti, tutti a casa.

La politica

«La situazione – ammette Salis – non è facile. Io continuo a lavorare, sono stato eletto per questo». Il tono si accende quando la domanda cade sul merito politico. «Mi chiedono un incontro per chiarire, non ho capito cosa. Conosco la poltica del fare. Mi attaccano per un decreto di mini rimpasto in Giunta. Ho spiegato che l’atto non era ufficiale e non lo sarà, è come se non fosse mai nato. Qual è il problema? Assecondare la loro volontà? Sono abituato a rispettare gli impegni assunti». L’opposizione va all’attacco. «Siamo di fronte – incalza Schirru – a un sindaco che pensa più a comandare che a governare con gli eletti del suo stesso gruppo. Sfugge il rispetto del Consiglio e dei cittadini». Agostino Pilia aggiunge: «La competizione tra i due ex alleati sposta i problemi verso la sopravvivenza politica. Considerato che a maggio si vota, sarebbe doveroso accelerare la fine anticipata della consiliatura, eviteremo l’ennesimo commissariamento».

