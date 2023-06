Maggioranza assente, salta il Consiglio 

Doveva essere il giorno della sfiducia al presidente dell’Aula Stefano Piano, e dello scioglimento di alcuni nodi legati all’urbanistica. Al Consiglio comunale di giovedì sera però non si è presentata la maggioranza. All’appello hanno risposto solo i consiglieri di opposizione, e al presidente Piano non è rimasto che chiudere anzitempo la riunione che prevedeva nove punti all’ordine del giorno, l’ultimo dei quali riguardava proprio la mozione contro di lui presentata dalla sua stessa maggioranza.

Reazioni

Se per l’opposizione quello che è accaduto è una chiara dimostrazione di un problema di equilibri all’interno della maggioranza – alla base ci sarebbero alcune richieste avanzate dal Psd’Az, che avrebbe mostrato i muscoli proprio facendo mancare i numeri in Aula - dall’altra parte minimizzano l’accaduto e parlano di un semplice ritardo rispetto all’orario di inizio della seduta. Il sindaco, Beniamino Garau, punta il dito contro il presidente Piano: «Quanto è successo dimostra la sua incapacità di gestire il Consiglio comunale, ha convocato la seduta di giovedì alle 18,30, per lo più con così tanti punti all’ordine del giorno, quando gli era stato chiesto di riunirla la mattina seguente. Oltretutto ha avuto troppa fretta di mandare tutti a casa, ci siamo presentati in Aula pochi minuti dopo l’orario prestabilito ma lui aveva già sciolto la seduta».

La replica

Pronta quella di Stefano Piano: «Quei banchi vuoti hanno dimostrato ancora una volta che, quando si deve discutere di problemi di urbanistica, la maggioranza è tutt’altro che coesa». L’ex sindaco, Francesco Dessì, offre una chiave di lettura precisa dell’accaduto: «La maggioranza non aveva i numeri e ha preferito non presentarsi in Aula, i problemi nella squadra che supporta il Garau ci sono sin dal primo giorno, i ripetuti cambi alla guida degli assessorati e il probabile nuovo rimpasto dimostrano la sua mancanza di esperienza». Efisio De Muru, capogruppo del Pd, preferisce tenersi fuori dalla bagarre e si concentra sulle grandi sfide che attendono Capoterra: «Mi auguro si torni a parlare presto di politica e di temi che riguardano i cittadini. Bisogna attirare nuovi finanziamenti grazie al Pnrr, e proseguire nella riqualificazione del territorio: sono questi gli argomenti che devono tornare al centro dell’attenzione». Franco Magi smentisce le voci sulle mire del suo partito – secondo voci di corridoio interessato ad aumentare la propria egemonia all’interno della Giunta – e nega spaccature nella maggioranza: «Quell’assenza in Aula è legata a un mio ritardo, smentisco ogni voce riguardo a nuove richieste avanzate al sindaco da parte del Psd’Az». Per Gianluigi Marras, consigliere di maggioranza da pochi mesi, la situazione sarebbe però ben diversa: «Credo che non sarebbe sbagliato azzerare la Giunta per riequilibrare gli assetti, quello che ha fatto il Psd’Az non è bello, ma sono convinto che attraverso il dialogo si possa ricompattare la maggioranza».

RIPRODUZIONE RISERVATA