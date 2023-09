Maggioranza, alta tensione 

Il successo di maggio alimenta le aspettative. Oristano è pronta a dare il benvenuto ai vacanzieri in arrivo al Porto industriale a bordo della Costa Diadema, colpo di coda di una stagione turistica vissuta tra alti e bassi. Scongiurato il rischio di dover fare i conti con un black-out in centro storico (Enel Distribuzione ha rinviato l’intervento programmati per oggi) l’obiettivo è sfruttare al massimo l’opportunità per riuscire a ritagliarsi uno spazio fisso nelle rotte crocieristiche. Ma non sarà l’unico test di giornata per l’amministrazione civica che stasera torna in Consiglio a distanza di due mesi dall’ultima seduta e affronta per la prima volta in Aula l’argomento crisi.

Lo sbarco

L’attracco del gigante delle crociere è previsto intorno alle 13 e fino al tramonto centinaia di visitatori si divideranno tra le coste del Sinis, le bellezze di Santa Cristina, il nuraghe Losa e ovviamente il centro cittadino dove, oltre a monumenti, musei e siti di interesse culturale, troveranno anche le produzioni tipiche dell’agroalimentare e dell’artigianato in vetrina nella mostra mercato “Mediterranea”. Ventidue gli stand tra l’Expo di piazza Eleonora e il teatro San Martino.

La polemica

Non tutti, però, leggono nell’arrivo dei crocieristi un’occasione di promozione, almeno non nel modo inteso dall’amministrazione Sanna. Secondo i tre consiglieri di Prospettiva Aristanis, gruppo di maggioranza, «serve una pianificazione a monte che porti non meno di 30 navi all’anno e con orario di sbarco più ampio». Secondo Gianfranco Licheri, Paolo Angioi e Davide Tatti «un’affluenza così bassa non sviluppa il territorio né le aziende locali, ma “stressa” il sistema in essere senza frutti». Dichiarazioni che la dicono lunga sul clima, tutt’altro che disteso, con il quale la maggioranza di Massimiliano Sanna si presenterà oggi a Palazzo degli Scolopi.

«Miopia politica»

A gettare benzina sul fuoco è il coordinatore provinciale di Forza Italia e consigliere comunale Gigi Mureddu: «L’intervento dei tre consiglieri denota solo una miopia politica che pensavo contraddistinguesse la sinistra faziosa e parolaia. Invece devo constatare che le critiche all’assessorato al Turismo, oltreché pretestuose, denotano la mancanza di un incarico per cui questo gruppo è nato». Il capogruppo azzurro aggiunge che il rapporto con Costa Crociere è, sì, all’inizio ma rappresenta un buon viatico per un turismo di qualità. «È ora di dire basta alle proteste e di fare proposte per il bene della città. Interventi come quello di Prospettiva Aristanis - conclude Mureddu - fanno solo male a Oristano».

In Consiglio

La ricomposizione della Giunta, insomma, ha lasciato strascichi importanti che difficilmente potranno essere superati all’interno della coalizione di centrodestra. E il rischio che il dibattito odierno (inizio alle 18.30) con le comunicazioni del sindaco in apertura, diventi incandescente è altissimo.

