Maggioranza al lavoro: manovre al centro per rivincere nel 2024 

I destini elettorali dell’attuale maggioranza che governa la Regione sono, in parte, nelle mani del centro. Sardegna al centro, Sardegna 20Venti, il Terzo polo, ma anche i Riformatori sono i protagonisti di un progetto che punta a garantire una guida centrista alla coalizione che vorrebbe fermare l’ascesa di Pd, M5S, Progressisti e Alleanza Verdi-sinistra. Questo non vuol dire che il candidato alla presidenza in vista delle regionali di febbraio non possa arrivare da un partito come Fratelli d’Italia, ma solo che dovrà essere compatibile con la condivisione di un modello di sviluppo che abbia il benestare del centro, e che per questo dovrà essere scelto «non da tavoli romani, ma con pari dignità da tutte le forze politiche coinvolte». Perché, spiega chi da tempo è al lavoro su questa soluzione, in caso contrario il governatore eletto risponderebbe solo al partito che l’ha espresso.

Tre pilastri

Un ruolo fondamentale in quest’operazione interpretano Antonello Peru (Sardegna al centro) e Stefano Tunis (Sardegna 20Venti) che fonderanno in un unico simbolo le rispettive sigle. Si parla di liste molto forti e praticamente già pronte, di tantissimi sindaci coinvolti. «Saremo determinanti per vincere», dice Peru, «e puntiamo a diventare il primo partito del centrodestra nell’Isola». L’agenda non può essere dettata da FdI anche perché questo avrebbe l’effetto di allontanare il Terzo Polo di Calenda e Renzi, che, d’altra parte, difficilmente si apparenterà con un centrosinistra ormai sceso a patti col M5S. In ogni caso, col centrodestra il Terzo polo ci starà nella misura in cui il programma sarà nuovo e alternativo rispetto a quello dell’attuale maggioranza a guida Solinas. Spiega Stefano Tunis: «Affinché la nostra sia una proposta politica convincente, deve rivolgersi ai corpi sociali, ai sistemi produttivi e di rappresentanza in maniera più articolata rispetto a quella semplificata del centrodestra».

I tre pilastri dell’intero blocco sono i movimenti che fanno capo a Peru e Tunis, il Terzo Polo e i Riformatori. Nell’Assemblea sarda, quando mancano dieci mesi alla fine della Legislatura, sono in corso da tempo percorsi di riposizionamento, alcuni dei quali potrebbero concretizzarsi molto presto. I partiti non avranno le stesse percentuali del 2019, alcuni avranno difficoltà – in determinati territori – a realizzare il quoziente necessario per eleggere un consigliere. E così gli uscenti provenienti da quegli stessi territori si guardano attorno. Il Terzo polo, e in particolare Azione di Carlo Calenda (dove è passato Giuseppe Luigi Cucca che dovrebbe gestire l’organizzazione in vista delle Regionali), potrebbe essere il punto di approdo.

Scenari

Le indiscrezioni raccontano di prossime adesioni di Marco Tedde di Forza Italia o Fabio Usai del Psd’Az, e non è escluso che facciano lo stesso i sardisti Stefano Schirru e Paolo Maieli. L’alternativa, almeno per gli ultimi due, potrebbe essere Fratelli d’Italia, che però sarebbe disponibile a “imbarcare” solo Franco Mula, ex capogruppo del Psd’Az. Il quale, al momento delle dimissioni, aveva dichiarato che «oggi sono nel gruppo sardista, domani non so cosa farò». I dirigenti sardi del partito di Giorgia Meloni, d’altronde, devono difendere le proprie posizioni, e non vogliono correre il rischio di non entrare in Consiglio regionale per aver accolto consiglieri uscenti con un elettorato più consolidato. Nel collegio di Sassari, ad esempio, Maieli può contare su un ottimo bacino di preferenze, e lo stesso vale per Schirru nel Cagliaritano. In vista del voto anche i Riformatori risultano attrattivi. Almeno due importanti esponenti azzurri starebbero trattando la possibilità di candidarsi nelle loro liste perché il partito di Berlusconi è in difficoltà, tanto da non garantire il posto nell’Assemblea a tutti gli uscenti.