Maggioranza a un passo dal baratro  

Servirà un lavoro di diplomazia non da poco per tirare fuori la maggioranza dalle sabbie mobili. Dopo la seduta saltata sul bilancio, la frattura nel centrodestra è ancora tutta lì e il tempo guadagnato con l’assenza in aula serve a provare a ricucire. Il nodo resta politico. Fratelli d’Italia, Udc e Psd’Az (otto consiglieri) sarebbero determinati a ottenere la revoca dell’assessore alla Viabilità Ivano Cuccu, finito nel mirino per la gestione della Ztl, ritenuta una forzatura. Una richiesta che pesa sugli equilibri della coalizione.

Il passaggio chiave sarà giovedì 19, dopo la Sartiglia, quando il Consiglio si riunirà in seconda convocazione. E lì non sarà facile sottrarsi: con un numero di presenti più basso rispetto alla prima convocazione, il bilancio dovrà andare in votazione e diventerà il banco di prova della maggioranza. Nel centrodestra le bocche restano cucite, sindaco compreso. Parla invece la minoranza. Francesco Federico, di Oristano democratica e possibile, chiede di «ridare subito, questa stessa primavera, la parola agli oristanesi» e indica tre strade: dimissioni del sindaco, mozione di sfiducia «servono 10 firme, noi siamo in 8» oppure dimissioni contestuali di 13 consiglieri. Maria Obinu, capogruppo di Alternativa sarda, attende le mosse della maggioranza ma affonda: «Aspettiamo di capire cosa intendano fare. Certo è che il sindaco non vuole mai affrontare i problemi: manda avanti la palla e aspetta che siano gli altri a risolvere le cose». ( m.g. )

