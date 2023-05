Maggio in biblioteca per i bimbi 

Confermato anche quest’anno a Nurallao l’appuntamento con la lettura. Giovedì 11 maggio sarà inaugurato “Il maggio dei libri 2023” alla presenza delle autorità e con gli alunni delle scuole di Nurallao che saranno impegnati anche i diversi laboratori. Uno dal titolo “Insieme...leggendo” a cura del sistema bibliotecario Sarcidano Barbagia di Seulo e poi “La sesta prova” e “Giochiamo con i fumetti” a cura di Daniele Mocci, sceneggiatore e scrittore dedicato agli studenti della scuola secondaria e le classi 4ª e 5ª della primaria. Venerdì 19 alla 10,30 i bambini della scuola primaria incontreranno lo scrittore Antonio Piras con “Incendi”, il dialogo tra un nonno e suo nipote sui disastri ambientali.

Venerdì 26 maggio alle 18 in piazza repubblica sarà presente la scrittrice Gisella Rubiu con il testo “I saggi raccontano: i segreti della longevità per migliorare il mondo”. Ultimo appuntamento martedì 30 maggio alle 10,30 nel parco giochi del paese con il laboratorio “Il potere delle parole, ci sono parole che sono sassi e ci sono parole che sono fiori” un laboratorio dedicato ai bambini della scuola dell’infanzia e agli alunni delle classe prima, seconda e terza della primaria. Per tutto il mese sarà possibile visitare presso la biblioteca la mostra bibliografica sull’uso delle parole. (s. g.)

