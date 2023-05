“Maggio dei libri”, iniziative in via Dante 

Anche Quartu aderisce alla rete “Città che legge” ed è pronta a celebrare il “Maggio dei libri” con una serie di iniziative organizzate dal Sistema bibliotecario urbano cittadino, in collaborazione con il Comune.

La Biblioteca di via Dante ospiterà, nel corso di tutto questo mese, numerosissimi studenti che sono iscritti in diversi istituti scolastici cittadini. Il programma dell’iniziativa prevede incontri con le classi nelle giornate di martedì 9-16-23 e 30 maggio, mercoledì (17 e 24) e giovedì (4-11-18 e 25). Questi incontri daranno la possibilità, alle giovani generazioni, di avere un approccio diretto con il Sistema bibliotecario cittadino e, più in generale, con la lettura.

Si rinnovano anche gli appuntamenti dedicati alle letture ad alta voce e ai laboratori creativi per bimbi ancora non in età scolare (da 0 a 5 anni) e giovanissimi delle scuole primarie (da 6 a10). In entrambi i casi le iniziative si svolgeranno il mercoledì pomeriggio, alle 16.30, con date fissate al 3 e al 24 maggio per i primi e al 17 e al 31 per i secondi. Gli interessati possono anche prenotare, a partire dal sabato precedente l’iniziativa. Per informazioni, è possibile chiamare allo 070 86012801. (g. da.)

