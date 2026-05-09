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10 maggio 2026 alle 00:45

Maggio dei libri, bimbi e genitori leggono insieme 

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Anche il circuito bibliotecario urbano cittadino partecipa al Maggio dei libri. Lo fa con il ciclo di appuntamenti “A maggio negli alberi fioriscono storie”, in programma nella Biblioteca ragazzi di via Dante con lo scopo di promuovere il piacere della lettura sin dai primi mesi di vita. Quattro gli appuntamenti in calendario, pensati per coinvolgere bimbi, genitori e futuri mamme e papà, ma anche educatori e operatori culturali. Martedì 12 maggio fascia d’età 0-2 anni, giovedì 14 maggio fascia d’età 3-6 anni, giovedì 21 maggio fascia d’età 3-6 anni, martedì 26 maggio fascia d’età 0-2 anni. Tutti gli incontri si terranno alle 16,30. Attraverso attività di lettura ad alta voce, il progetto punta a stimolare la capacità di ascolto dei più piccoli, accompagnare i genitori nel percorso di crescita dei figli e preparare chi si avvicina alla genitorialità. L’iniziativa coinvolge inoltre personale sanitario, bibliotecari, insegnanti, librai ed educatori.

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