Maggie, Zeta e quattro cuccioli da salvare 

Zeta (foto in alto a sinistra), taglia piccola, sei mesi, ha necessità di una famiglia che se ne prenda cura. Per informazioni inviare un messaggio su whatsapp a 3385232398.

Adizione del cuore

I gattini che vedete nella foto in alto a destra sono stati trovati dentro una scatola chiusa e buttati in un cortile. Hanno circa due mesi e sono dolcissimo e molto uniti. L’ideale, per loro, sarebbe un’adozione in coppia. Chi fosse interessato può chiamare la volontaria che li custodisce al numero 3428308876.

Maggie

Maggie (foto in basso a sinistra) è docile, allegra e affettuosa. Le piace correre, farsi coccolare e giocare. A causa di grave malattia e conseguenti limitazioni fisiche la sua proprietaria non ha potuto più tenerla con sé ma ci ha pensato suo padre, che però adesso ha seri problemi di salute e non può più prendersi cura di lei perché il rischio di peggiorare le sue condizioni è troppo alto. «Maggie merita di più di una vita all'angolo», dice. Ha bisogno di ritrovare una famiglia serena e le giuste attenzioni. Se c'è qualcuno che ha la seria possibilità e il piacere di adottarla contatti il numero 3407829205. Maggie si trova a Pula.

Cuccioli

Cuccioli di futura taglia media (foto in basso a destra) cercano adozione. Per informazioni 3299322946.

