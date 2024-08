Maggetti, un oro nato in casa 

A adesso, Parigi! Per Marta Maggetti è il momento di godersi davvero l’atmosfera olimpica, di trasferirsi da Marsiglia al Villaggio Olimpico e mostrare con orgoglio la sua medaglia d’oro. L’impresa di sabato nella finale dell’iQFoil resta negli occhi degli appassionati, e i suoi familiari (a cominciare dai genitori Betty e Sandro che l’hanno seguita a Marsiglia) solo adesso cominciano a realizzare ciò che è successo.

Impresa storica

Il successo di Marta è il successo di Cagliari. Per due ragioni, la prima delle quali è statistica. Nessun cagliaritano aveva mai vinto un oro individuale nella storia delle olimpiadi. Ci sono gli ori a squadre di Francesco Loy (1912 e 1920) e Michele Mastromarino (1920) nella ginnastica, di Paolo Angioni (1964) nell’equitazione. A livello individuale, c’è Gianni Zuddas, che si fermò all’argento nel pugilato a Londra 1948. Per vedere una medaglia d’oro, c’è voluta questa caparbia finanziera di 28 anni, nata e cresciuta al Windsurfing Club Cagliari, sostenuta da una famiglia di sportivi.

La culla dei campioni

Ecco, il secondo dato riguarda Cagliari, che non è solo la città natale di Marta Maggetti, ma anche la culla della campionessa olimpica. Il talento mostrato da Marta (prima nel basket, solo poi nel windsurf, praticato inizialmente solo d’estate, assieme a ginnastica e pallavolo) è stato fatto crescere a Marina Piccola, in quella fabbrica di campioni che è il Windsurfing Club Cagliari. Anzi, si può dire che la crescita della giovane campionessa sia andata di pari passo con quella del circolo che oggi è uno dei più titolati a livello giovanile, con un riconoscimento che supera i confini nazionali. Ecco perché è un oro che Cagliari "porta” al Team Italia.

La gara

Pur nell’impossibilità di parlare con i media non accreditati, Marta sabato sera ha raccontato molto di sé e della sua gara. Una finale risolta con una virata che è già diventata il simbolo di questa impresa. Opposta a due rivali come Emma Wilson e Sharon Kantor che conosce benissimo e con le quali ha un rapporto di grande stima reciproca (si sono incrociate spesso in allenamento a Marsiglia), Marta aveva studiato la strategia assieme al proprio allenatore Riccardo Belli Dell’Isca. E l’inglese è finita nella trappola. Era in testa, marcata strettamente dall’israeliana, e non si è accorta che Marta, accarezzata dal “suo” maestrale, aveva anticipato le loro mosse, staccandosi dal “trenino” per andare a trovare l’aria più fresca. Una mossa geniale, vincente.

Verso casa

Marta si godrà qualche giorno nella capitale olimpica (magari per partecipare alla cerimonia di chiusura), per poi tornare verso sud. Un passaggio a Marsiglia, dove ha lasciato le attrezzature utilizzate nelle settimane di preparazione, poi prenderà il traghetto che la porterà in quella che adesso, anche grazie a lei (ma non solo, perché vanno considerati gli altri campioncini, Andrea Mura fresco del giro del mondo e ovviamente Luna Rossa) reclama a buon diritto il titolo di capitale italiana della vela. A settembre ci sono i tricolori delle classi olimpiche e sarebbe bellissimo vederla in gara. Di sicuro ci sarà maggior interesse per la vela. Non da parte della Federvela che da anni investe su Cagliari, né da parte dei tanti atleti e squadre straniere che si allenano qui. Ma del pubblico: i cagliaritani imparino ad amare questo sport in cui sono campioni.

