13 febbraio 2026 alle 00:33

Maggetti terza a Lanzarote 

E' iniziata bene la stagione delle regate per la cagliaritana Marta Maggetti, la campionessa olimpica in carica porta a casa un ottimo terzo posto nella prima tappa degli International games di IqFoil di Lanzarote. Da circa un mese Marta, che fa parte del gruppo sportivo della Guardia di Finanza, ha potuto collaudare uno dei campi di regata preferiti, con condizioni meteo molto variabili. Ha vinto l'inglese Emma Wilson, tra i ragazzi da segnalare il nono posto di Federico Pilloni. L'atleta che fa parte del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda è soddisfatto: «I primi due giorni ho guidato la classifica e per me è stata una grande emozione, è stato un mini traguardo raggiunto», poi poi qualche scelta sbagliata l'ha penalizzato ma visto l'altissimo livello dei concorrenti, è stata un’ottima partenza.

