Maggetti scivola all’ottavo posto 

Non è stata buona per Marta Maggetti la terza giornata di regate il mondiale della classe olimpica iQFoil, ieri in Danimarca. Dopo un secondo giorno in attesa di vento ieri si è regatato e la cagliaritana è scivolata all’ottavo posto in classifica. Ha sofferto le cinque prove di slalom, ma comunque in corsa per la medal race e a 11 punti dal podio. Passa in testa l’israeliana Sharon Kantor e Emma Wilson l’inglese grande avversaria di Marta sale al quarto posto.

Ottima prestazione per Freddy Pilloni, cagliaritano del team Young Azzurra dello YC Costa Smeralda, che dopo cinque buone prove (anche un primo posto) è 16° in classifica generale, secondo degli italiani e secondo U23. ( l.d.c. )

