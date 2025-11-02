Maggetti riparte dal titolo italiano 

La campionessa olimpica Marta Maggetti, domina e vince nella classe IqFoil il Campionato italiano classi olimpiche del 2025 andato in scena la scorsa settimana a Palermo. La regata conclusiva che assegna il titolo di campione italiano di tutte le classi olimpiche è un appuntamento importante per gli atleti che inseguono il sogno olimpico. Marta Maggetti del della Guardia di Finanza, aggiunge al suo palmares anche questo importante titolo, al secondo posto Sofia Renna del Circolo Torbole, al terzo la giovanissima (15 anni) Medea Falcioni dello Stamura Ancona, che aveva appena vinto il titolo europeo Young nelle acque galluresi. Buon terzo posto anche per un altro sardo in regata nella classe Ilca 7, Cesare Barabino, atleta del progetto Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda, campione uscente.

In contemporanea, a Barcellona, erano impegnati i giovani atleti della classe Open Skiff per il Campionato europeo Under 15 e Under 17. Gian Luca Pilia (Polisportiva Mare Quartu) si è classificato terzo del circuito Euro Challenge, e quarto nella categoria U17. Tra le ragazze, spicca il terzo posto di Elena Telisca (LNI Sulcis). Nella categoria U15 femminile brillante secondo posto per Bianca Gorgerino, tesserata per la Lega Navale Italiana di Cagliari.

