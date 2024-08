Maggetti, niente vento oggi la semifinale iQFoil 

Il vento continua a fare le bizze nella baia di Marsiglia e Marta Maggetti deve rinviare a oggi il tentativo di assalto al podio. Ieri soltanto gli skiff 49erFX sono riusciti ad andare in acqua per le medal race, con un vento che è andato in calo dai 13 nodi dell’inizio della prova femminile agli 8 con cui si è conclusa la regata maschile. Poco dopo le 12, le azzurre Jana Germani e Giorgia Bortuzzi sono scese in acque per la prova decisiva: dovevano vincere per sperare nel podio e ci hanno provato. Il secondo posto parziale dietro le svedesi Bobeck-Netzler è servito soltanto a farle salire al quinto posto finale, in una classifica vinta dalla coppia formata da Odile van Aanholt e Annette Duetz (Paesi Passi). L’oro maschile (senza italiani in lizza) è invece andato agli spagnoli Diego Botin le Chever e Plorian Trittel Paul.

Il vento del mattino ha concesso possibilità di regatare per due prove anche agli Ilca7 (Lorenzo Brando Chiavarini è settimo) e agli Ilca6 (Chiara Benini Floriani sesta), mentre nel 470 Misto Elena Berta e Bruno Festo sono quarti.

Come detto, niente da fare per Marta Maggetti e per le flotte degli iQFoil (windsurf), rimaste a terra in attesa di riprovarci oggi. Dopo i quarti di finale a 7 che promuoveranno due atlete, si svolgerà la semifinale con la cagliaritana e l’israeliana Kantor. le prime due classificate raggiungeranno Anne Wilson per la finale.

RIPRODUZIONE RISERVATA