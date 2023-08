Maggetti, inizia la corsa verso Parigi ‘24 

Ultimi giorni di allenamento a Cagliari per Marta Maggetti (Fiamme Gialle), in partenza per The Hague in Olanda, dove difenderà il titolo mondiale IQFoil, conquistato lo scorso ottobre a Brest, in Francia. In gara, assieme alla velista delle fiamme gialle, c’è anche l’anconetana Giorgia Speciale (Fiamme Oro) ormai cagliaritana d’adozione, dopo tanti anni di allenamenti al Poetto. Per Marta e Giorgia, il campionato sarà la prima regata valida come selezione per le olimpiadi di Parigi 2024.

Stesso luogo e stesse date anche per il mondiale Laser Ilca7, a cui parteciperà Cesare Barabino, dello Yacht Club Costa Smeralda. Dopo tanti successi nelle categorie giovanili, il velista gallurese si presenta con la divisa ufficiale azzurra, ad uno degli appuntamenti più importanti del quadriennio olimpico. Tra le convocate della classe kite Foil c’è anche la bolognese Sofia Tomasoni, portacolori del Windsurfing Club Cagliari, anche lei alla ricerca di un posto per Parigi. L’evento olandese è di grande importanza per tutte le classi olimpiche perché è nell’ultimo anno prima delle Olimpiadi e serve anche per qualificare le nazioni che parteciperanno ai giochi.

Oggi intanto si conclude a Quiberon il campionato mondiale Techno293, la tavola a vela che è stata trampolino di lancio di tanti windsurfisti sardi. Grande attesa per Angelina Medde che si presenta, all’alba dell’ultima giornata, al primo posto della categoria Plus. Molto bene anche la sorella Teresa che occupa la terza posizione tra le under 17.

RIPRODUZIONE RISERVATA