maggetti già in testa al mondiale iqfoil 

Marta Maggetti ha iniziato come meglio non avrebbe potuto il Mondiale iQEoil di Aarhus. In Danimarca la cagliaritana della Guardia di Finanza ha fatto brillare il titolo olimpico dello scorso anno, presentandosi con tre bellissime prove su un campo di regata molto tecnico, con un vento costante sui 18 nodi. Dietro di lei, dopo la prima giornata le due israeliane Sharon Kantor (bronzo a Parigi 2024) e Tamar Steinberg entrambe Under 23.

Nella flotta maschile ottimo terzo posto per l’altro finanziere azzurro, Nicolò Renna, anch’egli presente alle ultime olimpiadi. Partenza promettente anche per il cagliaritano Freddy Pilloni (Yacht Club Costa Smeralda), diciassettesimo assoluto (secondo degli italiani) e quinto tra gli U23. Anche per lui il Mondiale è un banco di prova dopo un lungo periodo allenamento e dopo le fatiche legate agli impegni scolastici legati all’esame di maturità. Altre tre prove sono in programma oggi. ( l.d.c. )

