Maggetti, ecco le race decisive 

Ieri nel golfo di Marsiglia il vento ha fatto saltare i piani che prevedevano la tanto attesa marathon race per gli iQFoil sia maschili, sia femminili. Lunga circa 15 km, è una novità per i percorsi olimpici, molto coinvolgente per il gran pubblico che segue dalla spiaggia ogni regata. Dopo la partenza con un buon vento sui 15 nodi, anche se non costante, le atlete si sono trovate ferme in una zona dove è mancato completamente. Valutate le condizioni la giuria ha annullato la prova sperando di poter correre con la formula slalom, ma non si è riusciti portare a termine alcuna prova prevista. Domani recupero e accesso alla medal: al momento l’atleta cagliaritana Marta Maggetti è terza dietro l’imprendibile inglese Wilson e l’israeliana Kantor.

Per Nicolò Renna invece cinque prove valide e una buona notizia: la giuria gli ha concesso riparazione per una delle due prove di ieri che non ha corso a causa della rottura del boma. Al momento è settimo in classifica. Bene anche Jana Germani e Giorgia Bertuzzi (49er), che con due ottime prove finali salgono al sesto posto garantendosi l’accesso alla medal race.

