Maggetti e orro da dieci 

Otto atleti con tre medaglie, un dirigente con due, un direttore tecnico con una. Come può non essere straordinariamente positivo il bilancio della partecipazione dei sardi alle Olimpiadi di Parigi. Proviamo a dare i numeri.

Marta Maggetti 10

E ci aggiungiamo la lode, perché l’oro nell’iQFoil è nato a Cagliari, come lei, e arriva da lontano. Dopo l’amarezza del quarto posto di Tokyo nella Rs:x, è stata bravissima ad adattarsi al nuovo mezzo “volante”, diventando campionessa del mondo. A Marsiglia ha tenuto duro nelle lunghe giornate senza vento e nelle regate con le brezze leggere che non ama. Poi, in finale, ha ribaltato tutto con una magia studiata con il proprio allenatore e messa in pratica alla perfezione.

Alessia Orro 10

Per distacco la migliore palleggiatrice dell’Olimpiade, nella squadra delle meraviglie in copertina ci vanno Paola Egonu e Julio Velasco ma quello della ventiseienne di Narboli è sempre stato un ruolo da protagonista. Calma, serena, determinata: mai medaglia d’oro è stata più meritata. Quasi un premio a una carriera che a lei e alle azzurre ha ancora tanto da regalare.

Stefano Oppo 9,5

Dal 2017 il canottiere di Oristano non scende da un podio internazionale con il suo Doppio pesi leggeri. Terzo a Tokyo con Ruta, si migliora assieme a Soares dietro l’inarrivabile Irlanda. Tre olimpiadi in crescendo, dal quarto posto di Rio a questo argento. Peccato che la categoria esca dal programma olimpico.

Lorenzo Patta 8

Lasciato a riposo nella semifinale, senza il minimo accenno polemico, il finanziere oristanese entra per la finale e la 4x100 guadagna 4 decimi. Ha portato il testimone dove era a Tokyo, dimostrando di essere un titolarissimo. Adesso merita qualche soddisfazione individuale: per come stava avrebbe potuto vincere i due ultimi titoli italiani dei 100 metri se non si fosse infortunato.

Nicola Bartolini 7

Dopo due ingiuste assenze, il quartese aveva rischiato di non esserci neppure stavolta. Ha recuperato da due operazioni al ginocchio per coronare un sogno e guidare la squadra azzurra allo storico sesto posto.

Dalia Kaddari 5,5

La condannano i mediocri risultati nei 200 metri e nella 4x100 ma dopo l’infortunio agli Europei non avrebbe potuto fare di più. Può e deve rimettere le cose a posto e tornare dove il suo talento merita.

Filippo Tortu 5

La delusione bruciante l’ha sentita sulla pelle, dolorosa. Non ha colto una doppia occasione per lasciare il segno: l’ingresso in finale nei 200 e la medaglia della 4x100 erano nelle sue potenzialità, ma lo sport non è mai una scienza esatta. Pippo è una roccia, saprà riscattarsi e far felice ancora la nonna che era andata a Parigi per applaudirlo.

Sergio Massidda 5

A proposito di nonni, al proprio Sergio Massidda aveva promesso la medaglia ma sulla pedana olimpica della pesistica le cose non sono andate come dovevano. Può riprovarci, sperando di non avere i problemi di preparazione che l’hanno frenato.

Federpesistica 6

Il direttore tecnico Sebastiano Corbu ha avuto una medaglia (il bronzo di Nino Pizzolato) su tre atleti portati. Poteva andare meglio (magari nelle qualificazioni) ma la bontà del suo lavoro non è in discussione.

Federtennis 9

Senza Sinner e senza poterlo sostituire con Berrettini, l’Italia ha vinto due medaglie storiche con Errani-Paolini (oro) e Musetti (bronzo), dimostrando che la federazione guidata da Angelo Binaghi oggi è una superpotenza del tennis.

