Maggetti, è il giorno della verità 

Finite le regate di selezione in modo molto positivo, per Marta Maggetti, oggi arriva l’ora della verità. A Marsiglia è il giorno della Medal race, la regata in cui si assegnano le medaglie della tavola a vela di IqFoil e la finanziera cagliaritana parte da un’ottima posizione: in quattro giorni di regate ha disputato quattordici prove in condizioni meteorologiche spesso non ottimali e si trova terza in classifica con 70 punti, 21 di differenza dalla seconda, l’israeliana Sharon Kantor. Al primo posto l’imprendibile inglese Emma Wilson (18).

La partenza della prima prova è prevista alle 14 :30 e si svolgerà nel campo di regata dentro la Baia di Marsiglia che in questi giorni è presa d’ assalto da tanti tifosi e appassionati. Partirà dal sesto posto il collega del IqFoil Nicolò Renna, penalizzato da due prove perse per una rottura al boma il secondo giorno.

Ieri primo giorno di regate anche per il singolo Ilca (meglio noto come Laser), due prove per la flotta maschile e una sola per la flotta femminile che registra un ottimo piazzamento dell’italiana Chiara Benini Floriani.

