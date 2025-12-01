Maggetti beffata: 4ª Pilloni è bronzo U23 

Una defaillance proprio nella finale di sabato ha negato a Marta Maggetti il podio nel Campionato europeo IQFoil, chiuso sabato scorso a Palermo. L’olimpica della Guardia di Finanza ha chiuso quarta per un soffio dopo aver dominato nei primi giorni. In finale è stata superata al 3° posto dalla norvegese Maya Gisler. La vittoria è andata alla israeliana Daniela Peleg seguita dalla britannica Emma Wilson.

Tra i ragazzi ottimo piazzamento per il cagliaritano Federico Pilloni del programma Young Azzurra dello Yacht club Costa Smeralda che chiude nono generale ma porta a casa la medaglia di bronzo come terzo tra gli Under 23. «Sono molto soddisfatto di questo risultato, nel mio primo anno da senior mi ero posto come obiettivo quello di riuscire a posizionarmi nella testa della classifica degli eventi, riuscire ad entrare in Medal Race nel Campionato Europeo per me rappresenta il raggiungimento di un traguardo», dice.

Sono state giornate intense per i 144 atleti provenienti da tutto il mondo, con condizioni meteo molto differenti da un giorno all’altro con freddo e vento forte e mare molto mosso, fino a vento leggerissimo che ha messo a dura prova gli atleti per le lunghe attese. Prossimo appuntamento la Coppa Italia prevista proprio a Cagliari nel weekend.

