Magdeburgo, Scholz all’angolo 

Magdeburgo. La domanda che campeggia su tutti i quotidiani in Germania è la stessa a cui deve rispondere Olaf Scholz: «Perché?». Lo «schema del tutto atipico» della strage al mercatino di Natale di Magdeburgo non basta a risparmiare dure critiche al cancelliere uscente sempre più all'angolo. Taleb Al Abdulmohsen aveva già minacciato di passare all'azione nel 2013 collezionando, negli anni, una sfilza di grane giudiziarie e segnalazioni. Fino alle più recenti - ben quattro note verbali - giunte a 007 e diplomazia dall'Arabia Saudita. Tutti allarmi ignorati: falle nel sistema di sicurezza che, ha promesso la ministra degli Interni fedelissima di Scholz, Nancy Faeser, ora sono «esaminate con attenzione». Ma che per l'AfD in piena campagna elettorale rappresentano l'emblema di «uno scioccante fallimento delle autorità» E anche agli occhi della Cdu gli interrogativi «sono molti». Ad affrontarli sarà per prima la stessa Faeser davanti alla commissione Interni del Bundestag convocata in via eccezionale il 30 dicembre. Lo psichiatra 50enne rappresentava ormai da tempo una minaccia per il Paese dove si era rifugiato dopo aver voltato le spalle all'Islam. Una delle segnalazioni più recenti inviate da Riad risale al novembre 2023, ma la polizia concluse che non rappresentasse un «pericolo particolare». Nella sua visita a Magdeburgo il cancelliere Scholz e parte di quel che resta della sua compagine del governo di minoranza ha raccolto anche fischi e proteste, al grido di «Vattene!».

Il bambino vigile

E dentro la cattedrale il silenzio per le vittime è stato sovrastato per qualche minuto dagli slogan di ultradestra che hanno fatto capolino nel corteo in centro. Il bilancio delle vittime è fermo a 5 morti: il piccolo Andrè di 9 anni e quattro donne tra i 45 e i 75 anni. André si era trasferito solo da pochi mesi in Sassonia-Anhalt con la madre Désirée, il compagno e i suoi quattro fratelli maggiori, lasciandosi alle spalle la piccola città bavarese di Floss. Nella sua nuova vita si era unito con entusiasmo anche all'associazione dei bambini dei vigili del fuoco. Il suo presente e il suo futuro però si sono spezzati brutalmente il 20 dicembre quando, mentre era intento a godersi la magia del Natale nel mercatino di Magdeburgo insieme alla mamma e al fratello, l'auto guidata da Taleb Al Abdulmohsen lo ha travolto e ucciso.

