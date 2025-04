Magazzino, un progetto da 1,2 milioni 

L’obiettivo della Giunta di Villaspeciosa è poter riqualificare il “magazzino comunale” in via Scuole. Uno spazio dove oggi si parcheggiano solamente i mezzi del Comune. In tutto il Comune spera di ottenere un finanziamento ministeriale di oltre un milione e 200 mila euro per iniziare i lavori.

«In Giunta abbiamo approvato il progetto del nuovo “magazzino comunale”», spiega il sindaco Gianluca Melis. «Vogliamo destinare l’area ad associazioni e laboratori di coworking».

Il progetto è costato 120mila euro: «Ora dobbiamo partecipare al bando nazionale del ministero del consiglio dei ministri per la riqualificazione degli edifici obsoleti. Presenteremo la richiesta di finanziamento per un milione e duecento euro per la riqualificazione della struttura. Abbiamo un progetto già definitivo deliberato e pronto, che ci da maggior punteggio sulla graduatoria». (l. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA