Magazzini a fuoco e porte sfondate: raid nel campo di calcio 

Nuovo raid vandalico al campo secondario Renzo Laconi di Guspini. «Non ho parole per definire chi è stato capace di fare questo scempio», dice con rabbia e amarezza l’assessore allo sport Marcello Fanari. A qualche mese di distanza dallo scorso episodio capitato nello stesso impianto, ieri i teppisti hanno sfondato le porte d’ingresso e appiccato il fuoco in alcuni punti degli spogliatoi, mettendo mano a un piccolo magazzino con all’interno l’attrezzatura sportiva della società Guspini calcio che è stata sparsa dappertutto. «Sono azioni senza senzo, puro vandalismo che sfocia nel piacere di distruggere qualcosa che non sia propria non conoscendo il concetto di comunità». Il Comune di Guspini aveva previsto di ristrutturare gli spogliatoi ma «i lavori di sistemazione dal raid precedente non sono ancora partiti perché stavamo attendendo l’arrivo degli operai Lavoras, ora faremo un intervento complessivo e stiamo cercando di capire come», chiosa Fanari. Nell’immediato sono previsti anche altri interventi allo stadio, assieme al ciclodromo e alla pista di atletica.

Il Comune dovrà pensare a un sistema di gestione e protezione che possa scongiurare atti del genere in futuro. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA