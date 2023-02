Mafioso al 41 bis evade da Badu ’e Carros 

Fino a ieri sera, Badu ‘e Carros era ritenuto il carcere più sicuro d’Italia. Dove in cinquant’anni nessuno era mai riuscito ad evadere, e dove sono detenuti assassini, terroristi e mafiosi ristretti al 41 bis. In cinquant’anni, diversi omicidi all’interno, ma mai nessuna evasione. Non c’era riuscito Vallanzasca, né Mesina e non c’erano riusciti i detenuti in regime di 41 bis finiti nel bunker nuorese, trasferiti dal supercarcere dell’Asinara. Cutolo o Liggio che dentro al carcere ci perse anche la vita. Nemmeno i brigatisti come Franceschini, che pure avevano nei primi anni 80, studiato un ardito piano di fuga. C’è riuscito invece per la prima volta ieri sera un boss della Sacra Corona Unita pugliese. Si tratta di Marco Raduano, classe 1983 di San Giovanni Rotondo, scappato a 20 giorni esatti dall’ordine di esecuzione della pena a 19 anni, dopo che il 1 febbraio la Cassazione aveva rigettato il suo ricorso. In tutta l’Isola è scattata la caccia all’uomo, con posti di blocco e controlli in porti e aeroporti. «Un’evasione annunciata, da anni denunciamo le carenze strutturali» attacca Alessandro Cara dell’Ussp.

La fuga

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio intorno alle 16. Frammentarie le notizie sulla sua fuga, anche se è certo che si sia trattata di una vera evasione da film, con l’aiuto anche dei lenzuoli per scavalcare le mura del penitenziario. Una fuga audace, forse con qualcuno che all’esterno attendeva l’uomo. Rapuano era detenuto in regime di 41 bis. Ieri gli investigatori stavano ancora cercando di ricostruire nei dettagli quanto accaduto, ma l’uomo ha atteso il pomeriggio per fuggire annodando almeno cinque lenzuoli. Poi la fuga.

Marco Raduano, 40enne di Vieste, è stato condannato in via definitiva il 1 febbraio quale figura di vertice dell’omonimo clan, a cui la suprema corte ha confermato la pena a 19 anni di reclusione, oltre a 3 anni di libertà vigilata come misura di sicurezza aggiuntiva. Quando è arrivata la notizia è cominciata la caccia all’uomo in tutta la città, con controlli e posti di blocco estesi a porti ed aeroporti. Con agenti e militari provenienti da tutta l’Isola.

Mai nessuno