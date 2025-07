Mafiosi a Uta, Regione all’attacco 

Adesso è ufficiale, lo scrive il Ministero della Giustizia: nel carcere di Uta apre il braccio del 41 bis. Ospiterà 92 mafiosi. L’inaugurazione è «prossima» e il dicastero si riserva di «comunicare la data effettiva». Ma la nota inviata a tutti gli enti interessati è chiara: «Preparatevi, ognuno per la sua competenza». E provoca la durissima reazione della Regione: «Sulla sicurezza della Sardegna – attacca la governatrice Alessandra Todde – non accettiamo colpi di mano».

Gli indirizzi

Il direttore generale del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Ernesto Napolillo, scrive ai presidenti del Tribunale di sorveglianza e del Tribunale di Cagliari, al procuratore della Repubblica, al prefetto, al questore, al comandante provinciale dei carabinieri, al procuratore nazionale Antimafia di Roma, al provveditore dell’amministrazione penitenziaria regionale e al direttore della Asl. Lettera inviata «per doverosa notizia, anche in termini di garanzia della sicurezza pubblica, nonché per l’eventuale adeguamento delle singole funzioni di competenza».

Preoccupato il segretario provinciale della Fials, Paolo Cugliara: «Con l’arrivo di questa vagonata di mafiosi si dovrà garantire anche l’assistenza sanitaria: gli infermieri nei penitenziari sono già allo stremo e sotto organico». Si parla di riattivare il cosiddetto “repartino” detenuti del Santissima Trinità, ma Cugliara dubita che possa «ospitare mafiosi, con quello che comporta la loro presenza in termini di sicurezza»: da qui «un appello «alla presidente della Regione: si attivi per garantire che il sistema sanitario sardo non soffra ulteriormente».

La reazione

E la risposta della presidente arriva subito: «Il 18 giugno – dice in serata Alessandra Todde – ho scritto al ministro Nordio per esprimere preoccupazioni chiare e legittime sull’ipotesi di trasferire un numero elevato di detenuti al 41-bis nelle carceri sarde. Nessuna risposta. Nessun confronto. Nessuna assunzione di responsabilità da parte del ministero della Giustizia». Ora «apprendiamo dalla stampa» della lettera con cui «si comunica che la decisione di trasferire 92 detenuti al 41-bis nel carcere di Uta è stata presa»: ma «la Regione, nella figura della Presidente e del Presidente del Consiglio regionale, evidentemente non è un’istituzione da considerare interlocutore».

Questo, per Todde, è «un atto grave che calpesta il principio di leale collaborazione tra istituzioni e non tiene conto delle conseguenze per la sicurezza e la tenuta sociale del nostro territorio. Nella nota a Nordio avevo messo in evidenza che la Sardegna è considerata dal Procuratore generale “a forte rischio di sviluppo mafioso” e che la presenza dei detenuti al 41-bis rischia di rafforzare alleanze tra le mafie tradizionali e la criminalità locale. Ho il dovere di tutelare i cittadini sardi», conclude Todde, «chiedo al Governo di fermarsi e di aprire un confronto serio e responsabile. La Sardegna non può essere trattata come un laboratorio per esperimenti pericolosi».

