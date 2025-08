Mafiosi a Uta, il Pd incontra il capo del Dap De Michele 

Continua il pressing del Pd con l’obiettivo di sospendere il trasferimento di 92 detenuti mafiosi al 41-Bis del carcere di Uta. Ieri i parlamentari Marco Meloni e Silvio Lai, con la responsabile Giustizia del partito Debora Serracchiani, hanno incontrato il Capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Stefano De Michele. Al quale hanno ribadito tre questioni importanti. Intanto, scrivono in una nota, «abbiamo evidenziato i rischi sul piano della sicurezza e dell'ordine pubblico: la possibilità di nuove infiltrazioni criminali, le carenze strutturali del personale della polizia penitenziaria, le gravissime difficoltà della sanità penitenziaria». Per queste ragioni «riteniamo che questa decisione debba essere riconsiderata, e la sua esecuzione debba essere di conseguenza sospesa. La Sardegna non può farsi carico, da sola, di un terzo dell'intera popolazione detenuta in 41-bis in Italia». Visti i limiti dell’ambito di competenza di De Michele, i parlamentari ritengono quanto più necessaria un colloquio con ministri della Giustizia, Carlo Nordio, e dell'Interno, Matteo Piantedosi. «Abbiamo inoltre chiesto – aggiungono - che sia superato l'inaccettabile ordine ministeriale (confermatoci dal direttore del Dap) di non rispondere alla convocazione delle commissioni competenti del Consiglio regionale della Sardegna». Infine un passaggio sull’ordinamento penitenziario: «Abbiamo ribadito la nostra intenzione di modificare le norme che individuano le aree insulari come destinazione prioritaria per i detenuti in 41-bis. Norme che sono superate dai fatti: in vent'anni, il contesto sociale, istituzionale ed economico è profondamente mutato».

Città metropolitana

Sempre contro il trasferimento si è espresso il Consiglio della Città Metropolitana di Cagliari che, nel corso dell’ultima seduta, ha esaminato la decisione del Governo Meloni. Il vicesindaco metropolitano Francesco Lilliu ha presentato un documento con cui si esprime preoccupazione per le conseguenze che potrebbero ripercuotersi non solo sul territorio comunale di Uta, ma su tutta l’area metropolitana e, in generale, sulla regione.

