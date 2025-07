«Mafiosi a Uta? Ci opporremo con tutte le forze» 

Il fronte è compatto: sindacati e sindaci della zona, ma anche la Regioni, sono totalmente contrari all’arrivo nel carcere di Uta di una novantina di detenuti sottoposti al regime del 41 bis, esponenti cioè della criminalità organizzata siciliana, campana, pugliese e calabrese. problemi i sicurezza, di impatto sociale e non solo. Il carcere è stato costruito per ospitare 560 detenuti, oggi ne ha 700 detenuti. Al contrario, l’organico della Polizia penitenziaria ha una carenza cronica di personale e, oramai, non riesce più a far fronte ai problemi che si verificano quotidianamente. L’incubo peggiore sarebbe gestire l’arrivo dei nuovi detenuti con le poche forze rimaste.

I sindacati

Michele Cireddu, del sindacato UilPa, esprime la grave preoccupazione per la notizia: «Senza adeguati interventi, la situazione operativa, e di sicurezza, rischierebbe di aggravarsi ulteriormente – spiega - Il carcere di Uta sta già affrontando una delle situazioni più critiche dalla sua apertura, l'organico del personale è carente di circa 90 unità, una lacuna che impatta pesantemente sulla gestione quotidiana. A nostro avviso, il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sta sottovalutando questa emergenza in maniera estremamente pericolosa. Abbiamo interessato del caso il prefetto».

I sindaci

Giacomo Porcu, sindaco di Uta , afferma: «Oltre al totale dissenso, espresso anche in una mozione presentata alla Giunta, ho iniziato le interlocuzioni con le massime istituzioni regionali. In primis la governatrice Alessandra Todde, che ha lanciato un allarme forte e chiaro su quanto sta accadendo. Promuoveremo e sosterremo ogni azione utile a evitare questa scelta, che riteniamo grave per Uta e per l'intera Regione».

Stessa linea per Monica Cadeddu, sindaca di Decimomannu : «Siamo preoccupati per le possibili ricadute sul nostro territorio. Pur comprendendo che si tratta di una scelta di competenza esclusiva del Governo, ciò non toglie che generi in noi un senso d’incertezza e apprensione, soprattutto per l’impatto sulla sicurezza dei cittadini. Non possiamo ignorare le implicazioni, il nostro territorio non dispone di strutture sanitarie adeguate al trattamento di pazienti sottoposti a un regime detentivo così delicato. Il Governo deve tener conto delle reali condizioni delle comunità locali prima di assumere decisioni che possono generare insicurezza e criticità».

Le reazioni

Rincara la dose, Mario Puddu, sindaco di Assemini : «Come al solito la Sardegna è vista come la soluzione per situazioni critiche e, tanto per cambiare tocca a noi sardi la patata bollente. Mi pare che le nostre carceri, già allo stremo, avessero bisogno di altre notizie, e non di questa. E poi è mancato un confronto con le nostre istituzioni regionali».

Più cauto Beniamino Garau, sindaco di Capoterra , che il carcere ce l’ha a tiro di schioppo: «La struttura è stata istituita anche in funzione di questi detenuti, mi auguro che vengano prese misure necessarie a gestire questa categoria, che attualmente non ci sono. In passato, anche l’ex carcere di Buoncammino ha accolto esponenti di rilievo di mafia e camorra, occorre adeguare il personale e un controllo più attento sul territorio, per tutelare l sicurezza delle comunità».

