Mafia, una foto arroventa il caso Bari 

Una foto del sindaco con due parenti del boss di Bari vecchia; l’arrivo della commissione del Viminale che dovrà valutare infiltrazioni mafiose nel Comune; il centrodestra che, dalla stessa aula dove Antonio Decaro aveva definito «un atto di guerra» l’invio della commissione, attacca: «Giù le mani da Bari lo diciamo noi». E mentre Giorgia Meloni difende il ministro degli Interni definendo «vergognose »le accuse di utilizzare politicamente l’ispezione, il sindaco spiega che le signore della foto non sapeva nemmeno chi fossero. Ha dovuto consultare il parroco della città vecchia: sono sì parenti del boss Capriati, «ma non hanno nulla a che fare con il resto della famiglia».

Il parroco

La nuova tempesta su Bari si è aperta con la foto di Decaro con una sorella e una nipote del boss Tonino Capriati (da oltre 30 anni in carcere, 11 fratelli e tanti nipoti). «Mi sono svegliato e ho trovato la mia faccia su alcuni giornali nazionali accostati al termine mafia», racconta Decaro, aggiungendo di aver contattato l’ex comandante dei carabinieri di Bari Vecchia e l’ex dirigente della polizia «e abbiamo avuto difficoltà a capire chi fossero. Ho chiamato quindi il parroco della cattedrale e abbiamo capito che sono due parenti del boss Capriati ma non hanno nulla a che fare con il resto della famiglia. Non vedo perché si debbano ritrovare in una foto solo perché hanno chiesto al sindaco di fare una foto davanti a loro negozio, come mi capita ogni giorno decine di volte».Se lo chiedono anche Annalisa Milzi e la madre Elisabetta (nipote e sorella del boss) che spiegano: era il giorno della festa del patrono san Nicola e il sindaco passava per ila città vecchia, «gli chiesi: è possibile fare una foto? Lui ha risposto: assolutamente sì».

L’ispezione

E ieri a Bari è arrivata la commissione del Viminale, dopo l’inchiesta della Dda che ha portato 130 arresti e ha svelato casi di voto di scambio politico-mafioso e la capacità dei clan di pilotare le assunzioni nella municipalizzata Amtab.I commissari hanno incontrato il segretario generale e poi il sindaco, che ha garantito «la massima collaborazione» degli uffici. E sulla commissione Giorgia Meloni ha rimandato al mittente «le accuse di utilizzare politicamente queste misure. Noi non abbiamo fatto nessuna forzatura. Avremmo fatto una forzatura se non avessimo disposto un accesso ispettivo che sarebbe stato disposto nella stessa condizione per qualsiasi altro comune italiano».

Le 11 domande

Intanto il centrodestra - con il viceministro Francesco Paolo Sisto e il sottosegretario Marcello Gemmato - ha posto al sindaco 11 domande, per esempio «come mai non si sia accorto di quanto avveniva all’Amtab» e perché negli «ultimi otto anni da presidente nell’Anci non abbia mai fatto obiezione sui 137 accessi disposti dal Viminale» qualificando come «un atto di guerra quello di Bari». Infine la presidente della commissione antimafia, Chiara Colosimo, ha fatto riferimento all’aneddoto raccontato dal governatore Emiliano (e smentito da Decaro) sulla visita anni fa a una sorella del boss Capriati: parole «vere, false o fraintese» ma comunque «profondamente sbagliate», visto che «tutte le volte che uno subisce una minaccia, deve denunciare».

