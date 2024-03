Mafia, omaggio alle vittime 

Si svolerà giovedì prossimo a Fonni la 29^ edizione della “giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”. L’appuntamento è nella sala Ceas alle ore 15. Lo promuove la sezione comunale dell’Avis, in collaborazione con l’associazione Libera coordinata da don Luigi Ciotti. L’iniziativa coinvolge le classi quarta e quinta elementare e terza media delle scuole e mira a sensibilizzare i giovani alla legalità, riflettendo su chi ha dato la propria vita per un domani migliore. Dice il presidente dell’Avis, Stefano Busia: «Da decenni la nostra associazione si batte anche con iniziative culturali di rilievo come questa. I giovani sono al centro dei nostri progetti. Da sempre ci lega una profonda collaborazione con le scuole locali e zonali. I ragazzi leggeranno i nomi delle vittime». (g. i. o.)

