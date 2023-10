Mafia, filone all’Università  

Adesso anche la Procura di Sassari si occupa dell’affaire Monte Nuovo, la polizia giudiziaria ha aperto la settimana con le prime attività delegate dal sostituto procuratore Giovanni Porcheddu, che stando a indiscrezioni, sta lavorando con un approfondimento specifico dedicato all’Università, in particolare al rettore Gavino Mariotti. Al Magnifico, va subito puntualizzato, non viene contestato nulla, l’inchiesta sassarese parte dalle risultanze di quella della Dda, il fascicolo che ha già portato all’arresto di 31 persone. L’operazione “Monte Nuovo” ipotizza l’esistenza di una associazione di stampo mafioso con aderenze anche nel mondo politico e delle professioni.

Convocati dal pm

Lunedì sarebbero stati convocati in Procura e sentiti dagli investigatori diversi dipendenti dell’Ateneo sassarese, si parla di informazioni raccolte interrogando persone che sono state ascoltate perché “informate sui fatti”. I convocati sarebbero tutti della Segreteria del Rettore, personale che è a conoscenza di attività amministrative condotte per conto di Mariotti. Il contenuto dei verbali ovviamente è coperto dal massimo riserbo, ma è evidente che la nuova indagine nasce come filone dell’inchiesta madre “Monte Nuovo”. Già durante l’esecuzione delle misure cautelari, i Carabinieri del Ros si erano recati in Università per sequestrare documenti. Una attività è stata condotta con la presenza dello stesso Mariotti.

I contatti del Rettore

Nell’ordinanza del gip cagliaritano Michele Contini, a pagina 119, inizia un paragrafo dedicato ai rapporti tra Gavino Mariotti e alcuni dei protagonisti di una presunta associazione di stampo affaristico mafioso che avrebbe creato una rete di rapporti, con politici e figure istituzionali, “per il conseguimento di utilità illecite”. L’accusa della Dda di Cagliari non è rivolta a Mariotti, ma il giudice mette a fuoco alcune vicende che ora, stando al poco che trapela dalla Procura di Sassari, sono oggetto di accertamenti ad hoc.

Favori per gli amici?

Va tenuto sempre presente che nessuna accusa viene mossa al Rettore. Allo stesso tempo, però, negli atti dell’operazione “Monte Nuovo” alcuni indagati parlano di “gratificazioni” per persone che avrebbero sostenuto Mariotti nella corsa alla carica di rettore. Sarebbe questo il tema della nuova indagine.

