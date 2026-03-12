VaiOnline
Baunei.
13 marzo 2026 alle 00:36

Mafia e Goloritzè? Rimossa la foto oltraggiosa  

Dopo la diffida inviata dal comune di Baunei al gestore del profilo istragram “parliamodimafia”, per aver pubblicato un’immagine di Cala Goloritzè a corredo di un post sull’espansione della mafia cinese in Sardegna, la fotografia in questione è stata rimossa.

Ad annunciare la rimozione della foto è stato lo stesso gestore del sito, Tommaso Ricciardelli, nella sua risposta via mail alle diffida inviata dal sindaco del centro montano Stefano Monni, pubblicata nel profilo facebook del comune. «Tengo a precisare – scrive Ricciardelli – che l’immagine aveva un intento illustrativo e non era in alcun modo finalizzata ad associare Cala Goloritzè o Baunei a specifici fatti criminali o mafiosi» rimarcando che «è una prassi comunicativa piuttosto comune utilizzare immagini iconiche di un territorio per accompagnare contenuti giornalistici o divulgativi di carattere generale, così come accade quando si parla di mafia a Roma usando il Colosseo o di inchieste sulla criminalità a Milano usando il Duomo».

Nulla di offensivo quindi, almeno secondo le intenzioni del tenutario del sito web.

RIPRODUZIONE RISERVATA

