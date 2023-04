Mafia e affari: Amendola  è “Il patriarca”  

Affari e traffico di droga hanno fatto di Nemo Bandera un carismatico e ricchissimo imprenditore a capo dell’azienda Deep Sea, una delle più floride della Puglia. Ora che deve fare i conti con l’Alzheimer, cerca qualcuno che sia in grado di prendere il suo posto, indisponendo il figlio di un potente boss. Claudio Amendola è “Il patriarca”, da ieri in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

I dodici episodi girati tra Bari, Monopoli e Roma e diretti dallo stesso attore romano, sono il remake della serie spagnola “Vivere senza permesso”, e sono stati scritti in collaborazione con il giallista Sandrone Dazieri. Accanto a Bandera, la moglie Serena (Antonia Liskova) e i figli Carlo (Carmine Buschini), ex tossicodipendente, e Nina (Giulia Schiavo), l’artista, ai quali cercherà di nascondere la malattia, e Lara (Neva Leoni) nata dalla storia d’amore con Ada. Ad ambire al posto di successore sarà il figlioccio di Nemo, Mario (Raniero Monaco di Lapio), spietato avvocato dell’azienda, che insieme alla fidanzata Elisa (Giulia Bevilacqua), farà di tutto per conquistare la Deep Sea. Chi, invece, sarà impegnato a indagare nelle vicende poco limpide dell’imprenditore sarà l’ispettore Monterosso, interpretato da Primo Reggiani, che ce la metterà tutta pur di far venir fuori il vero volto di Nemo Bandera proprio nel momento in cui l’uomo ha deciso di chiudere con i traffici illegali.

