Mafia dei pascoli, venticinque misure cautelari 

Pescara. Hanno simulato il possesso dei requisiti necessari per ottenere la disponibilità di terreni e di corrispondenti titoli “Pac”, rilasciati gratuitamente dalla Riserva nazionale dei titoli ai nuovi giovani imprenditori agricoli, per intascare milioni di euro dal Fondo europeo agricolo di garanzia: a sgominare il sodalizio criminale, composto da 13 persone, è stata la Guardia di finanza di Pescara, diretta e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di L’Aquila, nell’operazione “Transumanza”. Sono 75 le persone coinvolte, di cui 25 sottoposte a misure cautelari personali; sono 16 le perquisizioni e i sequestri preventivi eseguiti in tutta Italia, tra Abruzzo, Puglia, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Lazio e Campania. Si sospetta anche la mano della mafia foggiana e delle organizzazioni criminali del Gargano.

Secondo gli investigatori, al lavoro da due anni, le nuove imprese agricole fittizie sarebbero state in combutta con altrettante società cooperative agricole o associazioni temporanee di imprese, costituite per fare incetta di migliaia di ettari di terreni la cui concessione a uso civico veniva messa a bando dai Comuni. Le frodi, accertate dai finanzieri, ammonterebbero a circa 5 milioni di euro. Somme sequestrate a 24 imprese agricole e 38 soggetti, accusati, a vario titolo, di autoriciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, ricettazione, truffa aggravata ai danni dello Stato e per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

RIPRODUZIONE RISERVATA