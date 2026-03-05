Mafia cinese? Una diffida per la foto di Goloritzè 

Un post su instagram dedicato alla diffusione della mafia cinese in Sardegna, pubblicato sul profilo instagra "parliamodimafia", accompagnato da una fotografia di Cala Goloritzè, ha scatenato le proteste via social del comune di Baunei, con tanto di diffida ai responsabili della pagina instagram. «Sino ad oggi abbiamo assistito a “furti” di immagine del nostro territorio – scrive il sindaco di Baunei Stefano Monni sul profilo facebook del comune - chiedendone conto ai responsabili e pertanto, esprimendo il nostro sdegno, abbiamo dovuto diffidare chi ha associato il fenomeno mafioso a Cala Goloritzé, alla rimozione dell’immagine e a non associare il Comune di Baunei a qualsivoglia fenomeno criminoso e mafioso in particolare, con l’invito a porgere formali e pubbliche scuse alla comunità baunese».

Il profilo incriminato è specializzato in post dedicati a famosi criminali o a notizie di attualità di particolare rilevanza, ma stavolta l’accostamento di Cala Goloritzè, inteso come uno dei simboli della Sardegna, al proliferare della mafia cinese nell’isola, non è piaciuto a tanti cibernauti sardi che hanno interagito sul profilo. "Ma non si può mettere questa foto, dai!”, ha commentato, sotto l’immagine di Goloritzè, uno dei 193 mila follower della pagina instagram diretta da Tommaso Ricciardelli, che nella homepage definisce “blog personale” il profilo “parliamodimafie”.

«Associare il fenomeno mafioso ad un’immagine di Cala Goloritzé ha suscitato in me e in tutto il paese un’indignazione diffusa – aggiunge il sindaco Monni - anche perché identificare fenomeni criminosi con immagini di luoghi determinati senza che vi sia alcun collegamento crea un danno di una portata enorme, e qualora questa immagine non venga rimossa ci attiveremo nelle sedi competenti». L’utilizzo di un’immagine di Cala Goloritzè per identificare l’intera Sardegna, definito “improprio e superficiale” dal comune di Baunei, testimonia come la spiaggia sia ormai percepito, fuori dall’isola, come sinonimo di Sardegna. Effetto collaterale del riconoscimento di “spiaggia più bella del mondo” ottenuto lo scorso anno dal portale web americano “The World’s 50 Best Beaches.

RIPRODUZIONE RISERVATA