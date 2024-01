Maffei, vigilanza rafforzata dopo il raid 

Una pattuglia in più, che vigilerà l’area di Cuccurumannu, tra Orani e Sarule, dove sorge la cava della Maffei, due domeniche fa oggetto dell’assalto - l’ennesimo - che ha visto tre uomini mascherati e armati neutralizzare il vigilante e danneggiare i mezzi. È la risposta immediata delle istituzioni alla richiesta di sicurezza ribadita ieri dal presidente della società Federico Emilio Fiorelli al prefetto Giancarlo Dionisi, prima del vertice a cui hanno partecipato le forze dell’ordine, il presidente di Confindustria, Giovanni Bitti, i sindaci di Orani (Marco Ziranu), Sarule (Paolo Ledda) e Ottana (Franco Saba).

Il vertice

Dionisi ha chiarito che in Provincia non c’è un problema sicurezza e il senso di precarietà percepito dai lavoratori della Maffei, che hanno tenuto un sit-in davanti alla Prefettura, va considerato alla luce della crisi che sta attraversando l’azienda stessa. «Il ricorso alla cassa integrazione della Maffei va inquadrato, in questo momento, nell’ambito della più ampia e complessa congiuntura economica internazionale» ha precisato Dionisi. «In nessun caso, quanto accaduto può essere ricondotto a lacune del piano di controllo del territorio, nel quale non si ravvisa la presenza di forme di criminalità capaci di condizionare l’andamento dell’economia e dove l’attenzione e la vigilanza sono assicurate ai massimi livelli» continua il Prefetto. Lunedì, dopo una settimana di ferie forzate, è stata firmata la Cig per i 36 lavoratori della Maffei per crisi di mercato della ceramica, a causa della diminuzione di spedizioni e ordini.

Appello alla comunità

Il Prefetto ha rivolto un appello ai sindaci, per promuovere azioni di sensibilizzazione. «Non è tollerabile che gesti vili e isolati, riconducibili a biechi interessi individuali, possano determinare effetti dirompenti per intere comunità che traggono prosperità e benessere dall’attività delle imprese che operano virtuosamente nella Sardegna Centrale». Da Confindustria, il presidente Giovanni Bitti ha espresso apprezzamento per l’impegno del Prefetto: «Auspichiamo che l’attività delle forze dell’ordine e magistratura porti in tempi ragionevoli a una soluzione e possa dare una risposta alla richiesta di sicurezza che arriva non soltanto dalla Maffei ma da tutte le imprese del territorio», ha concluso Bitti.

