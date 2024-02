Maffei riparte, la paura resta 

L’azienda sta facendo la sua parte. Dopo una settimana di ferie forzate in seguito all’attentato anche la produzione nelle cave Maffei, a Cuccurumannu, tra Orani e Sarule, è ripartita. «La società sta utilizzando le 13 settimane di cassa integrazione a rotazione. Ma attendiamo delle risposte, non si può operare nell’incertezza». A quasi un mese dall’attentato contro la Maffei, quando banditi armati avevano legato una guardia giurata e danneggiato gli escavatori, i sindacati chiedono che non venga abbassata la guardia. Katy Contini della Cisl Filctem e Silvia Poddie della Cgil, ribadiscono: «l’ennesimo gesto intimidatorio non può rimanere impunito». Pensiero condiviso dal sindaco di Orani, Marco Ziranu.

Non siamo omertosi

«Bisogna tenere alta l’attenzione – dice Ziranu – attendiamo che le comunità facciano la loro parte bisogna fare una passettino in più perché non succeda il peggio, non siamo certo una comunità omertosa, chi può dare un contributo per riportare la serenità lo dia. L’azienda ha ripreso le lavorazioni, ma comunque molti terzisti sono rimasti fermi, il danno c’è. Servono risposte, l’azienda e i lavoratori hanno il diritto di lavorare con serenità. Chi sa, dia una mano», è l’appello di Ziranu alle comunità.

Conciliazione

Anche i sindacati rimangono fiduciosi, apprezzando la sensibilità mostrata dall’azienda, che dopo le ferie forzate la settimana dell'attentato, e un settimana di stop, che non ha colpito tutti i lavoratori ma solo una decina, ha ripreso a pieno regime le lavorazioni per due settimane, mentre la prossima settimana altri dieci operai andranno in cassa integrazione per sette giorni. «Nonostante la crisi di mercato della ceramiche, l'azienda continua a far ricadere il meno possibile i problemi sui lavoratori – spiega Silvia Poddie –. Le 13 settimane di cassa integrazione vengono utilizzate a singhiozzo e rotazione, continuando a produrre e spedire». Un segnale di sensibilità per i sindacati, come sottolinea anche Katy Contini della Cisl «sul fronte sicurezza non basta una pattuglia in più, bisogna incidere, avere risposte, scoprire gli autori degli attentati, sul fronte produttivo sono sempre stata fiduciosa, Stanno dando una risposta e venendo incontro alle esigenze dei lavoratori, così anche l'incidenza nella busta paga è inferiore»

RIPRODUZIONE RISERVATA