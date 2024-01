Maffei, Confindustria accusa: «Dalla politica solo silenzi» 

Da una parte l'impresa e i lavoratori, a cui è arrivata solo la solidarietà dei sindacati e dei sindaci di Orani e Sarule. Dall'altra la politica, distratta dalla campagna elettorale, distante anni luce dalla realtà dei territori e dal problema sicurezza che da anni travolge la Maffei Sarda Silicati, oggetto di continui atti intimidatori e attentati. Il pesantissimo atto d'accusa è del presidente di Confindustria Nuoro-Ogliastra, Giovanni Bitti, che punta il dito contro la classe dirigente sarda. «In merito alla vicenda della Maffei Sarda Silicati - scrive Bitti - evidenzio con amarezza quanto la politica sia lontana anni luce dalla realtà delle imprese di questo territorio. Mentre i candidati alle prossime elezioni regionali continuano come se nulla fosse la campagna elettorale, nessun messaggio di solidarietà e vicinanza è arrivato all’azienda dalla politica dai massimi rappresentanti delle istituzioni regionali a condanna di un atto che peraltro rappresenta un danno enorme per l’intero territorio». L'atto intimidatorio domenica, con tre individui mascherati e armati che hanno minacciato il vigilante della cava di Cuccurmannu tra Orani e Sarule, prima di danneggiare due escavatori e una trivella. Ieri in prefettura il vertice convcato da Giancarlo Dionisi. Disposta una specifica intensificazione dei dispositivi di vigilanza del territorio. «Non può esservi alcuna tolleranza per simili gesti criminali ai danni delle realtà produttive della Provincia», ha sottolineato Dionisi.

