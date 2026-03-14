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La festa.
15 marzo 2026 alle 00:30

Mafalda Carta ha spento cento candeline 

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La città nei giorni scorsi ha festeggiato una nuova centenaria, Mafalda Giuseppa Carta. La “nonnina” ha spento le candeline circondata dall’affetto e dalla gioia di figli, nipoti e amici ma anche del sindaco Massimiliano Sanna, che ha voluto partecipare all’importante ricorrenza donando alla festeggiata una targa ricordo a nome dell’intera comunità cittadina.

«La signora Mafalda ha sempre vissuto in città. Nel 1954 si sposò con Pietro Ligas, per tutti Piero, da cui ha avuto quattro figli: Bianca Maria, Carlo, Cinzia e Maria Gloria. Insieme per tanti anni hanno gestito il RistorAgip, condividendo l’impegno nel lavoro e l’amore per la famiglia – si legge in una nota del Comune – Sei anni fa ha vissuto i momenti più dolorosi della sua vita: la morte del marito e, pochi mesi dopo, quella del figlio Carlo, investito in via Mattei. Tra sue le grandi passioni, quella per la natura e, in particolare, per i cavalli. Un amore condiviso con il marito Piero e trasmesso anche al figlio Carlo, che, nel 2000, coronò indossando i panni di Componidori per la Sartiglia di San Giuseppe».

I figli raccontano che «è sempre stata una perfetta padrona di casa, particolarmente abile tra i fornelli e sempre pronta a soddisfare il palato del marito, dei familiari e degli ospiti».

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