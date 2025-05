«Maestro del lavoro, grazie al presidente Sergio Mattarella» 

Il fluminese Maurizio Piras è stato insignito del titolo di Maestro del lavoro. Il conferimento del titolo è avvenuto nei giorni scorsi durante la cerimonia che si è tenuta a Cagliari nella sala consiliare del Palazzo del Governo, con la consegna da parte del Prefetto Giuseppe Castaldo della "Stella al merito del lavoro”, conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

«Sono onorato di aver ricevuto – ha dichiarato Maurizio Piras – questo importante, riconoscimento. Il momento della consegna della pergamena col decreto del Presidente della Repubblica, assieme alla stella, ha suscitato in me tanta emozione. Non immaginavo dopo tanti anni che mi fosse conferita la Stella al merito del lavoro». Maurizio Piras, 60anni, dipendente dell’Enel, si è distinto durante la sua carriera per “particolari meriti di perizia e laboriosità” nel settore lavorativo di appartenenza. Meriti che ora gli sono valsi la nomina tra i 24 nuovi Maestri del lavoro in Sardegna. Alla cerimonia a Cagliari, c’era anche il sindaco Paolo Sanna. «In nome di tutta la comunità e dell’amministrazione comunale – ha detto Sanna – voglio congratularmi con Maurizio, per la sua carriera lavorativa e il suo impegno nella vita sociale: un esempio per le nuove generazioni».

